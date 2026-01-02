DE
FR
Le point sur la situation le 02 janvier avec Mathias Reynard
2:56
Crans-Montana:Le point sur la situation le 02 janvier avec Mathias Reynard

Bilan provisoire à Crans-Montana
113 blessés ont été formellement identifiés, parmi lesquels 71 suisses

L'incendie dévastateur au bar «Le Constellation» à Crans-Montana, dans la nuit du Nouvel An, a fait 40 morts et 119 blessés. L'identification des victimes se poursuit, et 50 transferts vers des hôpitaux étrangers sont prévus.
Publié: 17:32 heures
Le président du gouvernement valaisan a fait un point de la situation au 02 janvier.
Photo: keystone-sda.ch
GM_BlickPortraits_82.jpg
Post carré (1).png
Loïck Mauroux et Blicky IA

Le tragique incendie a ravagé le bar «Le Constellation» à Crans-Montana dans la nuit du Nouvel An, a causé la mort d'une quarantaine de personnes et fait 119 blessés, dont plusieurs grièvement. La Police cantonale valaisanne a confirmé que 113 des blessés ont été formellement identifiés, tandis que l'identité de six autres reste en cours de vérification. 71 blessés sont Suisses.

Face à l'urgence, le dispositif de protection civile de l'Union européenne a été activé pour transférer environ cinquante patients vers des centres spécialisés des pays voisins dans les prochains jours. Les victimes, originaires de plusieurs pays, incluent des ressortissants italiens et français. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, s'est rendu sur place pour exprimer son soutien. Une cellule psychologique accueille les proches des victimes, et la Suisse coordonne les efforts d'identification et d'assistance en collaboration avec d'autres nations européennes, dont la France, l'Allemagne et la Belgique.

Cérémonie à Crans-Montana le 09 janvier

Suite à cet événement dramatique, le gouvernement valaisan a mis en berne les drapeaux du canton en signe de deuil et de solidarité. Le Conseil d'Etat a également déclaré une «situation particulière» pour mobiliser tous les moyens nécessaires. Au total, près de 400 personnes, incluant gendarmes, pompiers, personnels médicaux et protection civile, sont mobilisées. Selon la Police cantonale valaisanne, les blessés les plus graves ont été pris en charge dans les centres spécialisés de grands brûlés du CHUV à Lausanne et de l'hôpital universitaire de Zurich.

Une cérémonie en hommage aux victimes se tiendra à Crans-Montana le 9 janvier 2026. Par ailleurs, un livre de condoléances sera mis en ligne dès le 3 janvier sur le site officiel de la Confédération (www.admin.ch) pour permettre à tous d'adresser leurs messages de soutien aux familles et proches des victimes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus