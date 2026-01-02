L'incendie dévastateur au bar «Le Constellation» à Crans-Montana, dans la nuit du Nouvel An, a fait 40 morts et 119 blessés. L'identification des victimes se poursuit, et 50 transferts vers des hôpitaux étrangers sont prévus.

Le tragique incendie a ravagé le bar «Le Constellation» à Crans-Montana dans la nuit du Nouvel An, a causé la mort d'une quarantaine de personnes et fait 119 blessés, dont plusieurs grièvement. La Police cantonale valaisanne a confirmé que 113 des blessés ont été formellement identifiés, tandis que l'identité de six autres reste en cours de vérification. 71 blessés sont Suisses.

Face à l'urgence, le dispositif de protection civile de l'Union européenne a été activé pour transférer environ cinquante patients vers des centres spécialisés des pays voisins dans les prochains jours. Les victimes, originaires de plusieurs pays, incluent des ressortissants italiens et français. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, s'est rendu sur place pour exprimer son soutien. Une cellule psychologique accueille les proches des victimes, et la Suisse coordonne les efforts d'identification et d'assistance en collaboration avec d'autres nations européennes, dont la France, l'Allemagne et la Belgique.

Cérémonie à Crans-Montana le 09 janvier

Suite à cet événement dramatique, le gouvernement valaisan a mis en berne les drapeaux du canton en signe de deuil et de solidarité. Le Conseil d'Etat a également déclaré une «situation particulière» pour mobiliser tous les moyens nécessaires. Au total, près de 400 personnes, incluant gendarmes, pompiers, personnels médicaux et protection civile, sont mobilisées. Selon la Police cantonale valaisanne, les blessés les plus graves ont été pris en charge dans les centres spécialisés de grands brûlés du CHUV à Lausanne et de l'hôpital universitaire de Zurich.

Une cérémonie en hommage aux victimes se tiendra à Crans-Montana le 9 janvier 2026. Par ailleurs, un livre de condoléances sera mis en ligne dès le 3 janvier sur le site officiel de la Confédération (www.admin.ch) pour permettre à tous d'adresser leurs messages de soutien aux familles et proches des victimes.