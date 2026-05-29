La police cantonale bernoise recherche un homme soupçonné d’avoir agressé sexuellement une adolescente mercredi à Bienne. La jeune fille est parvenue à se défendre et à prendre la fuite après l’attaque survenue près du Nouveau Musée.

Un homme agresse sexuellement une ado dans la rue à Bienne

Un homme agresse sexuellement une ado dans la rue à Bienne

Luisa Gambaro Journaliste

La police cantonale bernoise lance un appel à témoins après qu'un homme a agressé sexuellement une adolescente dans la rue à Bienne, ce mercredi 27 mai peu avant 17h30. Alors que la jeune fille rentrait chez elle le long du Faubourg du Lac, près du Nouveau Musée, elle a été interpellée en allemand par un homme d'une trentaine d'années.

L'homme l'a agrippée par derrière et l'a agressée sexuellement, mais elle est parvenue à se défendre, se libérer et s'enfuir. Le suspect mesure 1m80, parle allemand et anglais et portait un t-shirt clair et un pantalon de sport court au moment de l'agression. Il a une corpulence athlétique, la peau bronzée et les cheveux noirs et ondulés.

Toute personne ayant fait des observations ou pouvant fournir des indications sur l’auteur est priée d’appeler le numéro suivant: +41 32 328 21 31. La police annonce avoir ouvert une enquête sous la direction du Ministère public régional du Jura bernois-Seeland.