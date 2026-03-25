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Bar à jeux mytique
L'Amuse-Bar de La Chaux-de-Fonds lutte pour sa survie

L'Amuse-Bar de La Chaux-de-Fonds (NE), le plus grand bar à jeux d'Europe, fait face à des difficultés financières. Ses fondateurs ont lancé une association pour assurer la viabilité du lieu et espèrent un soutien massif des clients.
Publié: il y a 12 minutes
L'Amuse-Bar de La Chaux-de-Fonds, le plus grand bar à jeux d'Europe, face à une crise financière.
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ATS Agence télégraphique suisse

Le modèle économique de l'Amuse-Bar à La Chaux-de-Fonds (NE), qui se décrit comme le plus grand bar à jeux d'Europe, n'est pas viable et a besoin de trouver 50'000 francs pour tourner. Les fondateurs ont décidé de créer une association qui s'occupera de la partie jeux et animations.

«On espère une réaction massive de nos clients et qu'ils acceptent de payer une cotisation. On aimerait aussi trouver un accord avec la commune pour faire baisser le loyer car notre bar joue un vrai rôle social en accueillant des jeunes, des personnes âgées parfois isolées ou des personnes en situation de handicap», a déclaré à Keystone-ATS Stéphane Fleury, un des fondateurs du lieu. L’association de l’Amuse-Bar financera les activités jeux pour tous et soutiendra le bar à jeux en payant les animateurs et un loyer au restaurant.

Ouverture en 2023

L'établissement, qui a des arriérés de 20'000 francs, a un modèle économique actuel qui n'est pas viable, malgré une clientèle nombreuse, fidèle et très satisfaite, selon les commentaires en ligne. En plus du fait que le secteur de la restauration a des difficultés à La Chaux-de-Fonds, il présente des caractéristiques qui le pénalisent.

«Comme les clients jouent, ils passent plus de temps sur place. On ne peut donc pas faire deux services par soir à une table. De plus, le panier moyen est plus bas qu'ailleurs, car un client qui joue, consomme moins. Enfin, on doit payer des salaires supplémentaires, ceux des explicateurs de jeux», a ajouté Stéphane Fleury.

L'Amuse-Bar a ouvert en janvier 2023. La première année, les trois fondateurs Vanessa Thomann-Rechik, Stéphane Fleury et Laetitia Fletcher (remplacée par la suite par Amandine Leroy) n'ont pas touché de salaire, malgré les nombreuses heures effectuées. Ensuite, les trois acolytes se sont versé un quart de leurs heures à 20 francs. Le restaurant est géré désormais par un gérant, salarié de l'Amuse-Bar.

Plus de 2000 jeux

Les responsables actuels veulent remettre la Sàrl pour la partie restauration/bar et continuer à s'investir dans l'association de l’Amuse-Bar. Le site pratique actuellement un forfait de 5 francs par joueur (3 francs pour les 12-18 ans et gratuit pour les plus petits). Les personnes qui deviendront membres de l'association pourront venir jouer gratuitement sans payer de forfait grâce à leur cotisation de 75 francs par année.

L'Amuse-Bar organise au moins 50 événements par année. Le nombre de joueurs s'élève en saison haute (novembre à mars) entre 40-50 personnes par soir du vendredi au dimanche et de 20 à 40 personnes les mercredis et jeudis. L'an dernier, le bar a décidé de fermer l'été, par manque de fréquentation.

Le bar à jeux organise aussi de nombreux anniversaires, fêtes de famille et sortie d’entreprise. Grâce à sa collaboration avec le festival Ludesco, l'Amuse-Bar dispose d'une collection qui comprend plus de 2000 jeux de société. «On peut dire que c'est le plus grand bar à jeux d'Europe. Nous n'en avons pas encore trouvé avec une aussi belle collection», a ajouté Stéphane Fleury.

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