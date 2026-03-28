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Aucun blessé à Genève
Un appartement ravagé par les flammes à Lancy

Un incendie a ravagé un appartement à Lancy samedi, mobilisant d’importants moyens de secours. Quinze pompiers sont intervenus et aucune personne n’a été blessée.
Publié: 15:16 heures
Les pompiers sont intervenus rapidement pour maîtriser l’incendie à Lancy.
Photo: SIS/Instagram
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ATS Agence télégraphique suisse

Un appartement a pris feu et a été détruit dans un incendie samedi à Lancy (GE). Quinze sapeurs-pompiers professionnels ont été engagés avec quatre véhicules dont une ambulance, renforcés par des pompiers volontaires. Il n'y a pas eu de blessé.

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Le Service d’incendie et de secours (SIS) est intervenu à 12h59, indique un communiqué. A son arrivée, les flammes sortaient par l’extérieur du bâtiment au niveau du premier étage. Deux lances à main ont été utilisées pour venir à bout du sinistre.

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