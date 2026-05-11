Un Français de 38 ans a fait a dévissé samedi lors de l'ascension du col du Bonhomme, près d'Orsières. Les sauveteurs n'ont pu que constater son décès.

Un randonneur fait une chute mortelle en Valais

Un randonneur fait une chute mortelle en Valais

Au col du Bonhomme

ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur français de 38 ans a chuté mortellement alors qu'il gravissait le col du Bonhomme situé sur la commune d'Orsières (VS). L'accident s'est produit samedi, en début de soirée.

Deux randonneurs effectuaient l'ascension du col du Bonhomme. Parvenus, vers 17h30, entre le col et la Luy Blanche, à une altitude d’environ 2436 mètres, l'un d'entre eux a chuté et a dévalé la pente, pour une raison que devra déterminer l'enquête, précise lundi la Police cantonale valaisanne dans un communiqué.

Témoin de la chute, son compagnon a immédiatement alerté les secours. Dépêchés sur les lieux à bord d’un hélicoptère d'Air-Glaciers, les sauveteurs de l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) n'ont pu que constater le décès de l'infortuné trentenaire.

Le Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction.