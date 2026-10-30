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Un projet à plus de 20 millions
La place d'armes de Chamblon s'agrandit dans le Nord vaudois

Armasuisse investit 21 millions de francs pour agrandir la place d'armes de Chamblon (VD). Deux bâtiments modulaires ajouteront 360 places dès 2027, avec des infrastructures innovantes et écologiques.
Publié: il y a 42 minutes
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Construction d'un nouveau cantonnement modulaire à la place d'armes de Chamblon.
Photo: VBS/DDPS
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ATS Agence télégraphique suisse

La place d'armes de Chamblon à côté d'Yverdon-les-Bains (VD) s'agrandit. Armasuisse prévoit la construction d'un cantonnement modulaire de 360 places supplémentaires, en plus des 840 places actuellement disponibles. Le coût du projet s'élève à environ 21 millions de francs. Les travaux ont commencé et l'inauguration est prévue pour juillet 2027.

Le projet comprend deux nouveaux bâtiments identiques de trois niveaux, construits à partir d'éléments préfabriqués en bois. Chacun dispose de dortoirs pouvant accueillir 180 soldats. Les dortoirs situés au rez-de-chaussée peuvent rapidement être transformés en salles à manger, salles de détente ou salles de cours théoriques, a indiqué vendredi armasuisse dans un communiqué. Cet hébergement modulaire pourra, si nécessaire, être démonté, déplacé et remonté vers un autre site, ajoute-t-on.

Conformes au label Minergie

Conscient de l'évolution des effectifs au sein de l'armée, armasuisse mise sur ce type de cantonnements modulaires. Si cette solution fait ses preuves, elle pourra être utilisée sur d'autres places d'armes, poursuit le communiqué.

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A Chamblon, les nouveaux bâtiments sont conformes au label Minergie. Une installation photovoltaïque d'une surface totale d'environ 640 m2 est prévue. L'installation produira environ 143 mégawattheures d'électricité par an. Cela correspond à la consommation d'environ 36 foyers et assure un taux d'autosuffisance d'environ 6,7% sur le site. La production de chaleur est assurée par une pompe à chaleur à air, détaille armasuisse.

Actuellement, l'armée utilise la place d'armes de Chamblon exclusivement pour la formation de l'infanterie. Il est toutefois prévu de transférer l'école d'infirmerie 41 de Moudon à Chamblon d'ici fin 2027 au plus tard, est-il encore indiqué.

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