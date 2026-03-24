Eaton prévoit de fermer ses sites du Mont-sur-Lausanne et du Lieu, touchant 50 employés. Unia accuse l'entreprise de refuser la négociation et saisit l'Office cantonal de conciliation.

Eaton veut fermer ses sites du Mont-sur-Lausanne et du Lieu

Eaton veut fermer ses sites du Mont-sur-Lausanne et du Lieu

ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe américain Eaton, spécialisé dans la gestion intelligente de l'énergie, prévoit de fermer ses sites vaudois du Mont-sur-Lausanne et du Lieu. Une cinquantaine d'employés seraient concernés, annonce le syndicat Unia, accusant l'entreprise de refuser d'entrer en négociation.

«A défaut d'avoir pu faire valoir leurs droits de consultation et de participation» dans le cadre du projet de fermeture de ces sites, les salariés d'Eaton ont saisi l'Office cantonal de conciliation, annonce mardi Unia dans un communiqué. Le syndicat ajoute que le personnel a livré «de multiples propositions» pour éviter la fermeture, mais aussi pour envisager «des alternatives» ou diminuer leur nombre. Mais selon Unia, l'entreprise a «d'emblée balayé la majorité des propositions» et refuse toute négociation pour des mesures d'accompagnement pour atténuer les licenciements.

Accords fiscaux

Contacté mardi matin par Keystone-ATS, le service de presse d'Eaton n'a pas encore pris position sur ce projet de fermeture. Unia rappelle que le groupe a déjà fermé son site de St-Gall avec une trentaine de licenciements en 2024. Eaton est aussi présente à Morges, où la société a installé en 2005 son siège pour l'Europe, le Moyen Orient et l'Afrique.

Unia souligne encore qu'Eaton a bénéficié de plusieurs accords fiscaux sur le canton de Vaud durant les deux dernières décennies. «Malgré cela, Eaton annonce son projet de fermeture de deux sites et veut transférer plusieurs postes de travail à l'étranger», dénonce le syndicat.