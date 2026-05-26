La Loterie romande va soutenir plus de 5000 projets

La Loterie Romande redistribue 252 millions de francs en 2025 pour soutenir près de 5000 projets en Suisse romande. Le succès des jeux de tirage et des paris sportifs booste les résultats.

ATS Agence télégraphique suisse

A la suite de l'exercice 2025, la Loterie Romande va verser 252 millions de francs pour soutenir près de 5000 projets d'utilité publique en Suisse romande. De longs cycles sans que les jackpots tombent à l'EuroMillions expliquent en partie ce résultat.

«Portés par le succès des jeux de tirage et des paris sportifs, les résultats de l’exercice 2025 confirment la solidité et la stabilité du modèle économique de la Loterie Romande», indique celle-ci mardi dans un communiqué. Le produit brut des jeux, soit les mises moins les gains versés aux joueurs, atteint 429,8 millions de francs.

Des facteurs favorables

«Ce résultat s'explique par une conjonction de facteurs favorables, tels que de longs cycles de jackpots à l'EuroMillions. Il n'annonce pas une tendance à la hausse du produit brut des jeux pour les prochaines années, affirme la Loterie romande.

Conformément à sa mission, l'intégralité des bénéfices, soit 252 millions de francs en 2025, est distribuée à près de 5000 projets d'utilité publique en Suisse romande, annonce-t-elle.