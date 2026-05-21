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30 ans de belle vie
Le jackpot Eurodreams tombe: 22’222 francs par mois

Un joueur d’Eurodreams a remporté jeudi une rente mensuelle de 22'222 francs pendant 30 ans. Il a coché les bons numéros et le numéro spécial, selon la Loterie romande.
Publié: il y a 14 minutes
Un joueur a remporté le gros lot jeudi soir à l’Eurodreams.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Une personne chanceuse a décroché le gros lot à l'Eurodreams jeudi soir. Elle a gagné une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans, en cochant les six bons numéros 10, 16, 25, 27, 29 et 37, ainsi que le numéro spécial «dream» 5, a annoncé la Loterie romande.

Le pactole a été remporté dans l'un des huit pays européens proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le deuxième rang de gain, obtenu avec six numéros gagnants mais sans le numéro «dream», propose une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans. Un heureux gagnant a également remporté ce gain jeudi soir. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.


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