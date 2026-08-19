Simone Casabianca-Aeschlimann prendra la direction de Terre des hommes à Lausanne le 18 septembre. Forte de 20 ans d’expérience humanitaire, elle succède à Barbara Hintermann, qui part en retraite après une période de défis pour l’ONG.

Terre des hommes à Lausanne a une nouvelle directrice

Terre des hommes à Lausanne a une nouvelle directrice

ATS Agence télégraphique suisse

Simone Casabianca-Aeschlimann est la nouvelle directrice de Terre des hommes à Lausanne. Après avoir longtemps travaillé au CICR, elle succédera le 18 septembre à Barbara Hintermann, laquelle partira à la retraite.

«Forte de plus de 20 ans d'expérience dans l'action humanitaire internationale, Simone Casabianca-Aeschlimann est une dirigeante reconnue pour son expertise en protection des populations civiles, diplomatie humanitaire et transformation organisationnelle», indique mercredi Terre des hommes dans un communiqué.

La nouvelle directrice a occupé récemment le poste de cheffe de délégation du CICR en Ethiopie. Elle a aussi oeuvré au Liban, en Amérique latine et en Afghanistan. Elle a également occupé des responsabilités en ressources humaines au siège du CICR à Genève.

Simone Casabianca-Aeschlimann est diplômée de l'Université de Genève en responsabilité sociale des entreprises, du Geneva Graduate Institute en négociations internationales, ainsi que de l'Ecole hôtelière de Lausanne.

Période mouvementée

Plus grande organisation suisse de défense des droits de l'enfant, Terre des hommes avait annoncé en juin dernier le départ à la retraite de sa directrice Barbara Hintermann. En mai dernier, l'ONG avait aussi révélé que son budget total avait baissé d'environ 10% en raison de la suppression de l'aide américaine et de la diminution des contributions d'autres Etats.

Ces pertes ont entraîné l'arrêt de nombreux projets internationaux, coûtant leur emploi à environ 440 collaborateurs internationaux et 10 employés suisses. Malgré tout, la fondation lausannoise a pu afficher un bilan financier positif en 2025 avec un excédent opérationnel de 1,8 million de francs.