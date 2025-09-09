Publié: il y a 45 minutes

L'influenceur Harry Jaggard semble être tombé sous le charme du chocolat et de la nature suisses. Dans plusieurs vidéos, le Britannique raconte son expérience en Suisse et tire la sonnette d'alarme.

Choqué par son voyage en Suisse, cet influenceur met en garde les touristes

1/7 L'influenceur britannique Harry Jaggard, spécialisé dans les voyages, était en visite en Suisse. Photo: Instagram/harryjaggard

Angela Rosser

Il a voyagé en Inde et au Yémen, surfé sur les vagues de Bali, sillonné le Pakistan à moto et il est sorti avec des ladyboys à Bangkok. L'influenceur britannique Harry Jaggard emmène ses followers partout via Instagram et TikTok.

Il y a quelque temps, le jeune homme a visité la Suisse et a été impressionné par ce petit pays situé au cœur de l'Europe.

Rolex et Läderach

Les montres et le chocolat sont devenus les emblèmes de la Suisse aux yeux des touristes. Harry Jaggard s'est donc logiquement rendu dans une boutique Läderach.

Il a jeté son dévolu sur un large choix de pralines et le top du top: des copeaux de chocolat aux noisettes. Devant sa caméra, il croque dans la tablette à pleines dents, visiblement pas du tout dégoûté par les 20 francs déboursés pour cet achat.

Grosse déception chez Lindt

Mais une fois venue l'heure de son verdict pour le «meilleur» chocolat suisse, c'est la douche froide. Après la boutique Läderach, Harry Jaggard s'est rendu chez le chocolatier Lindt et a choisi quelques pièces de sa gamme.

«Dégoûtant», a-t-il déclaré en goûtant une boule Lindor au Marc de Champagne. La version classique lui aurait sans doute été plus agréable. Mais le célèbre chocolat de Dubaï façon Lindt lui a redonné le sourire: «10 sur 10» tranche l'influenceur.

Les frigos des montagnes

Les Suisses sont habitués aux frigos en libre-service situés le long des chemins de randonnée ou près des fermes. Ces frigos qui permettent aux promeneurs d'acheter à manger en montagne n'ont rien de spécial à nos yeux, mais ils continuent de surprendre et fasciner les touristes.

«Si c'était en Angleterre, il n'y aurait plus rien», déclare Harry Jaggard en montrant le contenu du frigo: du lait, du fromage et des saucisses, évidemment. «Ces frigos prouvent que la Suisse est l'un des pays les plus sûrs au monde», s'exclame le jeune homme de 29 ans, très enthousiaste.

Le pays le plus riche au monde

Après la Suisse, Harry Jaggard s'est rendu au Liechtenstein, le «pays le plus riche au monde», comme il le décrit dans une vidéo. Pour ceux qui ne connaissent rien au Liechtenstein, l'influenceur propose une petite leçon d'histoire dans sa vidéo.

La riche famille du Liechtenstein voulait améliorer son statut social et a donc acheté un terrain, l'a baptisé avec son nom, donnant ainsi naissance à un nouveau pays, explique-t-il.

Conclusion en un clin d'œil

Harry Jaggard conclut son voyage en adressant un message au monde entier. «Ne venez pas en Suisse», clame-t-il sur TikTok. «Cela gâcherait tous vos autres voyages», ironise-t-il.

Avant d'ajouter que cet endroit est «tout simplement trop parfait». «Les transports en commun sont parfaits, tout est à l'heure, la nourriture est bonne et c'est tout simplement magnifique.» Merci de nous avoir lancé des fleurs, Harry!