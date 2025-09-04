Que ce soit dans le train, lors d’un pique-nique ou pour une soirée fondue à deux, les petites bouteilles de vin sont aujourd’hui l’expression d’une culture de dégustation moderne. Elles offrent diversité, fraîcheur et flexibilité, sans compromis sur la qualité.

1/14 La Rioja, la région viticole espagnole la plus célèbre, est un régal pour les yeux, surtout en automne. Photo: Shutterstock

Il y a encore quelques années, les petits formats souffraient d’une image peu flatteuse: celle de solutions pratiques réservées aux compagnies aériennes ou aux vins de table ordinaires. Ce temps est révolu. De plus en plus de domaines réputés choisissent désormais d’embouteiller leurs meilleurs crus en formats de 18,75 cl, 25 cl ou 37,5 cl. Non pas par compromis, mais pour s’adapter à des habitudes de consommation qui ont évolué: plus conscientes, plus variées et plus proches des situations de la vie quotidienne.

Une demi-bouteille est idéale quand on souhaite simplement un verre, sans avoir à ouvrir une grande bouteille qui traînera ensuite plusieurs jours au frigo. Les petits formats garantissent de la fraîcheur dans le verre et exactement dans la quantité désirée. Pour accompagner un menu en plusieurs services, ils permettent d’associer différents styles de vin: un sauvignon blanc vif pour l’entrée, un chasselas avec le fromage, un amarone pour le plat principal. Résultat: plus de variété, sans restes à jeter.

Pratiques, flexibles et demandés dans le monde entier

Les petits formats sont imbattables en déplacement. Ils se glissent dans n’importe quel sac à dos, se rafraîchissent facilement dans un ruisseau de montagne et permettent d'amener le vin là où une grande bouteille n’aurait pas sa place: lors d’une randonnée, au bord du lac, ou même dans un train. Ils sont aussi parfaits pour les couples ou les personnes seules, surtout quand une seule personne boit du vin.

Ils permettent de profiter du vin simplement, sans s’engager sur une bouteille entière. Et ils séduisent aussi à l’international: compagnies aériennes, croisières, trains ou bars d’hôtel misent depuis longtemps sur ces formats. Les producteurs s’adaptent: qu’il s’agisse de Bordeaux, de Rioja ou d’Amarone, quasiment toutes les grandes maisons proposent aujourd’hui des mini-bouteilles, pour toucher un public mondial.

Pour beaucoup de voyageurs, la première rencontre avec un vin se fait d’ailleurs en format miniature et débouche souvent sur une préférence durable. Sur le plan écologique aussi, les petits formats ont leur mot à dire. Certes, ils contiennent proportionnellement plus de verre, mais ils permettent d’éviter le gaspillage. Rien de plus frustrant qu’une bouteille ouverte qu’on doit jeter au bout de trois jours, car le vin a perdu toute sa fraîcheur. Les petits formats évitent cela: ils garantissent une qualité optimale à chaque moment de dégustation.

Une part de la culture gastronomique suisse

Les petits formats s’accordent aussi parfaitement avec l’art de vivre suisse. Ils accompagnent avec charme une fondue pour deux, une rösti dans une cabane d’altitude ou une planche de viande séchée en pique-nique. Ils permettent d’aimer le vin sans excès, rendent les repas plus variés et apportent la légèreté qui colle bien à notre quotidien.

Les petites bouteilles ne sont pas des miniatures de second choix, mais une manière intelligente et contemporaine de savourer le vin à sa juste mesure: avec autant de plaisir qu’en grand format.

Le classique Rioja DOCa Tempranillo Campo Viejo, 3.95 francs Au nez, on retrouve des arômes de fruits rouges bien mûrs, de vanille et de fines notes grillées. En bouche, ce vin est rond, avec des tanins doux et une structure chaleureuse et épicée. Un Tempranillo harmonieux, plaisant à boire, sans lourdeur. Il accompagne à merveille une Berner Platte, en trouvant un bel équilibre avec la viande et la choucroute.

Le passe-partout Mouton Cadet Sauvignon Blanc, 4.95 francs. Frais et aromatique, il séduit par ses notes de groseille à maquereau, d'agrumes et de fleur de sureau. En bouche, il est vif, avec une acidité croquante et une finale minérale. Ce Sauvignon Blanc polyvalent dévoile toute son élégance avec un émincé zurichois : sa fraîcheur rehausse la sauce crémeuse, tandis que la rösti apporte une base savoureuse.

Le salin Pierrafeu Provins Fendant du Valais AOC, 6.60 francs Toute l'élégance typique du Valais : fleurs discrètes, notes d'agrumes et une touche de pierre à feu au nez. En bouche, il est léger, salin, minéral et rafraîchissant. Ce Fendant est taillé pour un raclette – il tranche dans la richesse du fromage avec clarté et légèreté. Un vin qui fait autant plaisir à la montagne qu'à la maison.

L'exotique Sauvignon Blanc Marlborough Paddle Creek, 6.95 francs. Un néo-zélandais intense, aux arômes marqués de fruit de la passion, de groseille à maquereau et d'herbe fraîchement coupée. En bouche, il est aromatique, juteux, avec une acidité vive. Sa fraîcheur exotique en fait l'allié idéal d'un risotto tessinois aux herbes. Les notes fines du vin donnent encore plus d'éclat au plat, sans le dominer.

Le puissant Pays d'Oc IGP La Cuvée Mythique, 6.95 francs Ce vin français s'ouvre sur des arômes de fruits noirs, de prune et d'herbes méditerranéennes. En bouche, il est ample, velouté, avec une belle longueur épicée. Un vin qui évoque la chaleur et l'authenticité. Avec une soupe grisonne à l'orge et à la viande séchée, il prouve combien la cuisine rustique peut s'accorder harmonieusement à un vin corsé.

L'imposant Amarone della Valpolicella DOCG Cesari, 14.95 francs Opulent et complexe, il déploie des arômes de cerise séchée, figue, chocolat et épices. En bouche, il est dense, velouté, avec une longue finale. Cet Amarone est un vin pour les grands moments. Il accompagne parfaitement un plat de gibier corsé. Sa profondeur noble donne une nouvelle dimension à des classiques suisses comme le civet de chevreuil.

Un article signé Tobias Gysi, sommelier suisse et auteur de la rubrique Château Gysi pour Mondovino.