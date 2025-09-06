Le musée du chocolat Lindt à Klichberg (ZH) a été évacué ce samedi après-midi.
Photo: Google maps
Johannes Hillig
Agitation samedi après-midi au musée du chocolat «Home of Chocolate» de Lindt à Kilchberg, dans le canton de Zurich, où un important déploiement de police a eu lieu. Selon une touriste interrogée par Blue News, les lieux étaient en cours d’évacuation.
La police cantonale zurichoise a confirmé l’intervention, sans en préciser la nature, indiquant simplement qu’elle était toujours en cours.
Développement suit
