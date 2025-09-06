Dernière mise à jour: il y a 3 minutes

Publié: il y a 15 minutes

Grosse intervention de la police cantonale zurichoise au musée du chocolat Lindt à Kilchberg (ZH) ce samedi. Les visiteurs et le personnel ont été évacués. La police confirme l'intervention, mais ne donne pas encore de détails.

Alerte au musée du chocolat Lindt, la police fait évacuer les lieux

Que se passe-t-il à Kilchberg?

Le musée du chocolat Lindt à Klichberg (ZH) a été évacué ce samedi après-midi. Photo: Google maps

Johannes Hillig

Agitation samedi après-midi au musée du chocolat «Home of Chocolate» de Lindt à Kilchberg, dans le canton de Zurich, où un important déploiement de police a eu lieu. Selon une touriste interrogée par Blue News, les lieux étaient en cours d’évacuation.

La police cantonale zurichoise a confirmé l’intervention, sans en préciser la nature, indiquant simplement qu’elle était toujours en cours.

Développement suit