Que se passe-t-il à Kilchberg?
Alerte au musée du chocolat Lindt, la police fait évacuer les lieux

Grosse intervention de la police cantonale zurichoise au musée du chocolat Lindt à Kilchberg (ZH) ce samedi. Les visiteurs et le personnel ont été évacués. La police confirme l'intervention, mais ne donne pas encore de détails.
Publié: il y a 15 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Le musée du chocolat Lindt à Klichberg (ZH) a été évacué ce samedi après-midi.
Photo: Google maps
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Johannes Hillig

Agitation samedi après-midi au musée du chocolat «Home of Chocolate» de Lindt à Kilchberg, dans le canton de Zurich, où un important déploiement de police a eu lieu. Selon une touriste interrogée par Blue News, les lieux étaient en cours d’évacuation. 

La police cantonale zurichoise a confirmé l’intervention, sans en préciser la nature, indiquant simplement qu’elle était toujours en cours.

Développement suit

