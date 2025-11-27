DE
Risque d'éboulement massif
Brienz est sauvé du pan de roche qui menaçait de s'effondrer… pour l'instant

Soulagement pour Brienz: le risque d'éboulement massif s'éloigne. Les autorités grisonnes rapportent un changement dans le glissement de la roche, réduisant la menace immédiate pour le village.
Publié: 13:24 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
Les habitants de Brienz ont été évacués en novembre 2024 (archives).
Photo: TIL BUERGY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le village grison de Brienz n'est plus menacé par un éboulement dans l'immédiat. Le processus de glissement de la roche s'est modifié mercredi. Il n'est plus possible que le pan qui risquait de s'effondrer entièrement ne le fasse, écrivent jeudi les autorités.

Dans le dernier bulletin d'information de la commune d'Albula/Alvra, l'état-major communal écrit que le plateau Est, au-dessus du village évacué, s'est effondré de plus en plus fortement ces derniers temps. Il s'est progressivement désagrégé en une masse de débris qui appuie sur la masse de débris située en dessous.

Des vitesses pouvant atteindre cinq mètres par heure ont été mesurées par moments dans ces éboulis, mais tôt jeudi matin, la vitesse du nouveau flux de débris avait déjà considérablement diminué.

Les masses de débris s'accumulent désormais en un lent flux de débris qui descend vers le village. "Un effondrement important du plateau est n'est plus possible", écrit la commune.

