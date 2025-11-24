DE
La situation s'aggrave à Brienz, un immense éboulement est imminent

Le village de Brienz, dans les Grisons, est menacé par un gros éboulement. Après des chutes de pierre ce weekend, la situation s'est aggravée lundi. 300'000 mètres cubes de roche pourraient tomber dans les prochaines heures. Suivez la situation sur notre livestream.
La situation à Brienz (GR) lundi matin.
Photo: Blick-Livestream
L'inquiétude grandit dans le village de Brienz/Brinzauls, dans les Grisons. Après plusieurs éboulements mineurs et sans grand danger pour le village ce weekend, la situation s'est soudainement aggravée lundi 24 novembre. Un important éboulement est désormais attendu dans les prochaines heures. 

«Les experts anticipent une série d'éboulements avant un effondrement majeur», a déclaré Christian Gartmann, chargé de communication de la ville de Brienz et membre de l'équipe municipale d'intervention d'urgence, à la SRF. Les éboulements survenus depuis samedi n'ont donc rien de surprenant, a-t-il expliqué en réponse à une question de l'agence de presse Keystone-SDA.

Les bruits s'intensifièrent

La situation s'était aggravée une première fois dans la nuit vendredi à samedi. Plusieurs chutes de pierres s'étaient alors produites, rapporte la SRF.

Mais l'éboulement redouté aujourd'hui est sans commune mesure. Le volume potentiel pourrait atteindre 300'000 mètres cubes, soit l'équivalent du volume d'environ 300 maisons individuelles.

Si l'éboulement se produit sur le talus en contrebas, il pourrait mettre en mouvement d'importantes masses rocheuses, affirment les géologues. Jusqu'à un million de mètres cubes de débris pourraient alors être emportés vers le village. Si ces débris atteignaient le village, des dégâts seraient probablement à déplorer, a expliqué Christian Gartmann.

