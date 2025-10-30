Publié: il y a 30 minutes

Une zone rocheuse instable à Brienz (GR) a accru le danger ces derniers jours. Les autorités ont limité l'accès au village pour les habitants évacués, avec une progression de la roche atteignant jusqu'à 65 cm par jour.

Une roche instable menace le village grison de Brienz

L'accès à Brienz est limité à cause d'une roche instable qui menace le village grison. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Une zone rocheuse instable a accru ces derniers jours le danger à Brienz (GR). Pour cette raison, les possibilités d'accéder au village ont été plus irrégulières pour les habitants évacués, indiquent jeudi les autorités.

La zone instable se situe au pied du «plateau», juste au-dessus du cône d'éboulis, expliquent les autorités dans leur dernier bulletin d'information. En l'espace de quelques jours, la roche a commencé à accélérer, atteignant jusqu'à 65 cm par jour. Un éboulement s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi.

La progression de la roche instable s'est ensuite quelque peu ralentie. Elle est désormais de 45 cm par jour. De nouveaux éboulements sont attendus.

Situation incertaine

En raison de l'évolution incertaine de la situation, le service d'alerte précoce n'a pu décider qu'en milieu d'après-midi ces derniers jours si les habitants pourraient accéder au village le lendemain. Comme il faut s'attendre à de fortes précipitations dimanche, une nouvelle aggravation ne peut pas être exclue. Il n'est donc pas certain que le village soit accessible dans les semaines à venir.

Depuis l'évacuation de novembre 2024, les quelque 80 habitants de Brienz peuvent passer chez eux en journée durant des fenêtres horaires annoncées à l'avance. Le village restera évacué durant l'hiver.