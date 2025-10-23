DE
Peu de retour prévus
Le village grison de Brienz se vide pour de bon

Les chances de voir Brienz (GR) revivre un jour s'amenuisent. Une grande partie de ses habitants, évacués sous la menace d'un éboulement, se sont annoncés pour être relogés ailleurs le plus vite possible. C'est plus que prévu par les autorités du village grison.
Publié: il y a 40 minutes
Beaucoup d'habitants de Brienz ne se voient plus d'avenir dans leur village, menacé par un éboulement massif Archives).
Photo: GIAN EHRENZELLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L’espoir de revoir un jour Brienz (GR) renaître s’efface peu à peu. La majorité des habitants, contraints de quitter le village menacé par un éboulement, ont choisi de s’installer ailleurs définitivement. Un nombre bien plus élevé que celui anticipé par les autorités locales.

A la date limite du 30 septembre, 40 demandes de relogement définitif avaient été déposées, indiquent les autorités communales jeudi. Elles concernent 95 appartements dans 45 immeubles, dont la plupart sont des résidences secondaires et des maisons de vacances.

La commune estime toutefois qu'au moins 35 habitants réguliers souhaitent également abandonner leur maison et déménager. Avant l'évacuation en novembre 2024, le village comptait 90 habitants. Depuis l'évacuation, près de 30 habitants de cette commune d'Albula ont déjà déménagé ou sont décédés. Les coûts de la relocalisation sont pris en charge à 90% par la Confédération et le canton.

