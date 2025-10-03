DE
Des éboulements possibles à tout moment
Le retour des habitants de Brienz reporté au printemps 2026

Le village grison reste menacé par un glissement de masse rocheuse de 1,2 million de m3. Evacués depuis novembre 2024, les résidents ne peuvent y accéder que pendant des créneaux horaires limités en journée.
Publié: il y a 54 minutes
Rien n'indique actuellement une stabilisation de la situation pour ces prochains mois.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les habitants du village grison de Brienz, évacués depuis novembre 2024 en raison d'éboulements à répétition, ne pourront pas rentrer chez eux avant le printemps prochain. De nouveaux éboulements sont possibles à tout moment ces prochaines semaines, selon les autorités.

D'importantes précipitations ou la chute de blocs de pierre risquent d'accélérer le glissement de la masse rocheuse d'un volume de 1,2 million de m3, qui risque de s'effondrer et de détruire le village, écrit la commune d'Albula (GR) vendredi. Rien n'indique actuellement une stabilisation de la situation pour ces prochains mois.

Depuis l'évacuation de novembre 2024, les habitants de Brienz peuvent passer chez eux en journée durant des fenêtres horaires annoncées à l'avance. Cette possibilité subsiste toujours actuellement. En 2023, plusieurs éboulements avaient suivi une première évacuation des habitants. La coulée des gravats accumulés s'était finalement arrêtée aux portes du village.

Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
