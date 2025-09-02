Réputé pour nettoyer l'organisme tout en boostant le métabolisme, le jeûne intermittent a convaincu de nombreux adeptes au fil des années. Mais une large étude révèle que cette habitude pourrait insidieusement endommager notre santé cardiovasculaire.

Snober le duo café-croissant peut s'apparenter à une simple habitude, instaurée par un manque de temps ou une absence flagrante d'appétit matinal. Mais lorsqu'on s'oblige, par pure discipline, à maintenir notre estomac totalement vide jusqu'aux coups de midi, il s'agit plutôt d'un jeûne intermittent.

Très populaire depuis quelques années, cette pratique ancestrale consiste à espacer volontairement nos repas quotidiens de plusieurs heures. La méthode la plus courante n'est autre que le jeûne «16:8», impliquant la concentration de toutes nos prises alimentaires sur un laps de temps restreint de 8 heures par jour. Cela laisse donc 16 heures complètes sans manger.

Même l'Institut Pasteur vante les mérites de la pratique: «Plusieurs études ont montré que des pauses plus longues entre les repas réduisent le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de cancer», peut-on lire sur le site officiel, qui évoque également un «nettoyage cellulaire».

Or, une première grande recherche internationale, réalisée entre 2003 et 2019 avec la collaboration de 19'000 personnes, apporte une ombre au tableau, en révélant que le jeûne intermittent pourrait mettre en danger notre santé cardiovasculaire.

Les résultats publiés fin août confirment des effets à court terme sur la perte de poids, la tension artérielle et la santé cardiométabolique, mais suggèrent aussi certains risques non négligeables: les personnes ayant l'habitude de concentrer tous leurs repas sur une période de huit heures voient leur risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire augmenter de 135%, par rapport aux individus qui répartissent leurs prises alimentaires sur 12 à 14 heures.

Ainsi que le rappelle BBC, les chercheurs soulignent que la relation de cause à effet entre le jeûne intermittent et les risques cardiovasculaires est encore floue: davantage d'études devront être menées pour l'établir avec certitude, mais les conclusions de ces travaux se distinguent suffisamment pour justifier la prudence. En effet, d'après l'étude, les personnes souffrant de diabète, étant fumeuses ou prédisposées aux maladies cardiovasculaires, ne devraient pas suivre de jeûne intermittent sans une solide autorisation médicale, afin de minimiser les risques.

«Pour les individus concernés par le diabète, un jeûne non-encadré peut mener à des chutes dangereuses de la glycémie et encourage la consommation d'aliments transformés durant les brèves fenêtres de prises alimentaires, analyse le professeur Anoop Misra, éminent endocrinologue indien, auprès de BBC. Et pour les personnes âgées touchées par des maladies chroniques, le jeûne peut aggraver la situation, les rendre plus fragiles ou accélérer la perte musculaire.»

Aussi admet-il que cette pratique peut mener à des carences alimentaires, une hausse du cholestérol, une faim excessive, de l'irritabilité et des maux de tête. Il s'agit donc de peser le pour et le contre, à l'aide d'un professionnel de la santé: les bénéfices sur le métabolisme et la tension artérielle dépassent-ils le possible risque cardiovasculaire, plus prononcé chez certaines personnes? Pour le professeur Misra, l'étude démontre surtout un besoin de prendre du recul sur ce genre de tendance et de chercher des conseils alimentaires plus personnalisés. Se lancer, de son propre chef, dans un jeûne intermittent régulier, n'est donc pas une très bonne idée. Même si Kourtney Kardashian et Chris Hemsworth ne jurent que par cette méthode.