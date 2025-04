Ce test de trente secondes, simple et accessible, peut révéler votre état… et prédire comment vous allez vieillir. Force, équilibre, risque de chute ou de maladie: une démarche utile à tout âge.

Le test assis-debout permet sur l'état de santé général et sur la manière de vieillir. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

Vous êtes-vous déjà demandé comment vous allez vieillir? Si oui, un simple test de trente secondes peut vous offrir un aperçu précieux de votre condition physique… et de votre avenir. Pas besoin de matériel sophistiqué: une chaise sans accoudoirs et un chronomètre suffisent.

Ce test, appelé assis-debout, est utilisé depuis des années par les professionnels de la santé. Pourquoi? Parce qu’il fournit des informations clés sur la force musculaire, l’équilibre et la souplesse d’une personne. «Certaines études suggèrent qu’il permet d’identifier les risques de chutes, de problèmes cardiovasculaires, voire de mortalité», résume à la BBC lundi 7 avril la Doctoresse Jugdeep Dhesi, spécialiste en gériatrie.

Comment réaliser le test?

Pour réaliser le test, asseyez-vous sur une chaise, les bras croisés et les mains posées sur les épaules opposées. Gardez le dos droit, les pieds bien à plat. Lancez le chronomètre, puis levez-vous complètement avant de vous rasseoir. Répétez l’exercice autant de fois que possible en 30 secondes. Le total donne une première idée de votre forme physique.

Initialement conçu pour les seniors, ce test est désormais utilisé à tout âge. Des chercheurs suisses ont relevé qu'en moyenne, les hommes de 20 à 24 ans réalisent 25 répétitions, contre 23 pour les femmes. A l’inverse, chez les 60-64 ans, les scores chutent à 14 pour les hommes et 12 pour les femmes, selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies américain (CDC). Pour les tranches d’âge intermédiaires, les résultats varient selon les études. Il est à noter que ce test ne prend pas en compte les antécédents médicaux dans ses résultats.

Age Femmes Hommes 20-24 23 25 60-64 12 14 65-69 11 12 70-74 10 12 75-79 10 11 80-84 9 10 85-89 8 8 + 90 4 7







En-dessous de la moyenne?

Un score inférieur à la moyenne peut révéler une condition physique affaiblie, un risque plus élevé de complications après une opération, ou des signes que le cœur et les poumons fonctionnent moins efficacement – ce qui expose à un risque plus élevé d'événements cardiaques indésirables. Selon le CDC, un résultat faible est également associé à un risque accru de chute.

Une étude de 2012 de la Société européenne de cardiologie va plus loin: une variante du test (assis-relevé au sol) s’est révélée être un prédicateur de mortalité significatif chez les adultes de 51 à 80 ans. Ceux ayant obtenu un score bas avaient cinq à six fois plus de risques de décéder dans les six années suivantes que les mieux classés. Mais attention, le résultat est un indicateur de santé, il ne peut pas prédire l'espérance de vie.

Comment améliorer son score?

Si votre résultat est en-dessous de la moyenne, pas de panique. Votre destin n'est pas scellé. Mais il n'y a malheureusement pas de baguette magique: un peu d'exercice est nécessaire. Selon Jugdeep Dhesi, rester actif est la meilleure façon de préserver sa mobilité. Si vous êtes peu mobile, commencez par des exercices assis. Ensuite, essayez de vous lever cinq fois d’affilée chaque heure ou toutes les deux heures.

Et si vous en êtes capable, montez les escaliers plusieurs fois par jour, marchez régulièrement, même dans votre salon. La routine quotidienne peut également être améliorée en se levant et en s'étirant après une longue période assise, si cela est possible aller faire les courses à pied, ou jardiner davantage. Quelques gestes simples… pour vieillir en meilleure santé.