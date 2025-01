Pourquoi commence-t-on à avoir des cheveux gris plus tôt que prévu?

Purement esthétique, cette question a atteint le réseau social TikTok: pourquoi les jeunes générations présentent-elles de plus en plus rapidement des cheveux grisonnants? D'après la science, le stress et le manque de minéraux y sont pour quelque chose.

Raisons génétiques, stress, carences… plusieurs facteurs peuvent expliquer le grisonnement précoce, bien qu'aucune étude ne confirme que de plus en plus de jeunes sont concernés. Photo: Shutterstock

Avec près de 8 millions de vues, la vidéo postée par la coach santé Catarina Orr-Evans a visiblement touché une corde sensible... L'Américaine harponne sa communauté avec une question aussi simple qu'efficace: «Pourquoi des cheveux gris apparaissent-ils chez de jeunes personnes?»

En commentaires, des centaines d'utilisateurs tirent le même constat: «J'ai 29 ans et mes cheveux gris sont terribles», déplore une internaute. «Moi, j'ai commencé à en avoir à 17 ans», rapporte une autre. Face à ces réactions, le média américain Newsweek déclare carrément que les jeunes générations, dont la Gen Z et les Millenials, sont de plus en plus concernées par un grisonnement précoce.

Bien qu'aucune étude scientifique n'ait validé cette hypothèse jusqu'à présent, de nombreux jeunes utilisateurs de TikTok font état de leurs mèches argentées, interloqués par leur apparition rapide. La combinaison des termes «jeune» et «cheveux gris» trouve plus de 91 millions d'occurrences sur la plateforme, compilant les récits de vingtenaires intrigués – et parfois consternés – par leurs premiers cheveux blancs. D'autres en sont plutôt fiers, à l'instar du nombre croissant de célébrités arborant fièrement leur crinière poivre et sel.

La génétique et le stress

Il est donc difficile de comprendre si les cheveux gris débarquent vraiment de plus en plus tôt chez les nouvelles générations, ou si celles-ci tendent simplement à partager davantage ce genre de constat sur les réseaux sociaux. La science a toutefois démontré que certaines personnes présentent effectivement des mèches argentées plus tôt que les autres.

D'après une publication de l'Université de Miami, ce processus naturel intervient généralement entre 30 et 45 ans, selon les individus. Les raisons les plus souvent évoquées ne sont autres que la génétique, l'influence de l'environnement (dont la pollution et le tabac), ainsi que le stress.

«Ce dernier a été associé à un grisonnement plus rapide, car il impacte les mélanocytes (soit les cellules pigmentaires responsables de la couleur du cheveu, ndlr), réduisant la production de pigments», peut-on lire dans l'article.

Un manque de minéraux

Or, en ce qui concerne les cheveux gris chez les jeunes, Catarina Orr-Evans présente une autre théorie. Notamment citée par le média Slate, la coach et tiktokeuse américaine pointe une carence en minéraux, dont le manganèse, le cuivre et le zinc, potentiellement aggravée par le stress et la fatigue.

Une étude américaine publiée en 2018 confirme plus ou moins cela, soulignant que les carences en cuivre peuvent conduire au grisonnement: les mesures des taux de zinc ou de fer, quant à elles, n'ont pas été aussi concluantes, selon les chercheurs. À noter que la prestigieuse université Harvard évoque également un manque en vitamine B12.

Interrogé par Newsweek, la Dre Viktorya Kazlosukaya, dermatologue basée à New-York, ajoute: «Le grisonnement précoce est souvent observé chez des individus anémiques, et une supplémentation en fer peut améliorer la situation. Le stress oxydatif est un autre facteur significatif, mais l'ampleur de son impact reste peu clair.»

Or, l'idée n'est pas de se ruer sur les compléments alimentaires: avant de se supplémenter, il est essentiel de consulter son médecin, afin de diagnostiquer une carence potentielle et éviter d'empirer la situation en s'y prenant à tâtons.

Comment éviter les cheveux gris

Même l'autrice de la fameuse vidéo TikTok tente de mettre en garde ses abonnés, très enthousiasmés par son contenu: «La plupart des gens vont penser qu'ils doivent acheter plein de suppléments, mais ceux-ci ne représentent pas la meilleure source de minéraux», prévient-elle, toujours auprès de Newsweek.

Pour faire le plein de minéraux, Viktorya Kazlosukaya conseille plutôt de miser sur une alimentation de saison, avec un minimum de produits ultra-transformés. Une nutrition riche, digeste et complète est effectivement applaudie par la même étude américaine de 2018, pour inverser ou ralentir le grisonnement. Une hydratation optimale, de l'exercice physique régulier et une bonne gestion du stress peuvent également faire effet, sur le long terme, bien que les facteurs génétiques ne puissent, hélas, pas être modifiés.