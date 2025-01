Vos poudres protéinées contiennent peut-être du plomb ou du cadmium

Très appréciées par les fans de fitness et de musculation, les poudres protéinées viennent d'être fustigées par un nouveau rapport américain: certaines d'entre elles contiendraient des taux élevés de métaux lourds.

Le rapport américain suggère que les poudres protéinées contenant le plus de métaux lourds ne sont autres que les variétés végétaliennes ou encore saveur chocolat. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

Vous prendrez bien un peu de plomb avec votre smoothie post-haltères? D'après un nouveau rapport diffusé par l'organisation américaine Clean Label Project, de nombreuses poudres protéinées contiendraient des taux problématiques de métaux lourds, dont le cadmium et le plomb.

Sur les 160 produits testés (dont 70 des marques les plus populaires), 47% présentent des quantités dépassant les limites de sécurité, notamment réglementées par l'Etat de Californie.

Pour rappel, ces métaux lourds peuvent s'avérer toxiques pour différents organes, à long terme, dans la mesure où l'organisme risque de les accumuler et peine à les éliminer. Les enfants et fœtus y sont particulièrement vulnérables car de telles substances peuvent nuire à leur bon développement cérébral.

Attention aux versions végétaliennes

Parmi les pires élèves, on trouve notamment les poudres protéinées composées essentiellement de plantes, dont les pois, le riz ou le soja: d'après le rapport américain, celles-ci contiennent trois fois plus de plomb que les variétés basées sur la fameuse whey protéine, issue du lait de vache.

Mais comment ces substances se retrouvent-elles dans nos suppléments de protéines? Comme le précise CNN, les racines des plantes absorbent naturellement les métaux lourds à partir de la terre, mais peuvent contenir des taux élevés si le sol qui les accueille a été hautement contaminé par des déchets industriels, des pesticides, des engrais ou l'activité minière.

Gare aux saveurs chocolatées

Autre mauvais élève: les variétés de poudres au chocolat, pourtant très populaires. En effet, le cacao figure parmi les aliments dont la teneur en métaux lourds peut s'avérer plus élevée: il y a quelques semaines, le Dr Lothar Aicher, toxicologue au Centre suisse de toxicologie humaine appliquée (SCAHT), nous expliquait que le cacaotier semble être plus sujet à une accumulation de métaux lourds que d'autres plantes.

«Les poudres protéinées au chocolat contenaient quatre fois plus de plomb et jusqu'à 110 fois plus de cadmium que les variétés à la vanille», confirmait Jaclyn Bowen, directrice de Clean Label Project.

Rappelons que le célèbre chocolatier suisse Lindt & Sprüngli s'est retrouvé au cœur de la controverse, suite à une plainte collective pour la présence de métaux lourds dans certains de ses produits. Classée en décembre 2024, celle-ci avait pourtant marqué les esprits.

Un rapport jugé pas suffisamment crédible

Or le rapport ne parait pas suffisamment détaillé pour être pris en considération tel quel par les autorités. Le Conseil pour une nutrition responsable (Council for responsible nutrition) américain estime en effet que les critères utilisés par Clean Label Project pour juger la contamination ne sont pas assez transparents.

«Des technologies d'analyse modernes peuvent détecter même de simples traces d'éléments naturellement présents, dont des métaux lourds, qui sont présents dans les sols, l'air et l'eau, souligne Andrea Wong, vice-présidente de l'association, toujours auprès du média américain. Ces traces sont souvent bien inférieures aux limites de sécurité [...].»

Et maintenant, on fait quoi?

Quoi qu'il en soit, il est évidemment impossible d'éviter complètement les métaux lourds dans notre alimentation. Ces 4 réflexes importants peuvent toutefois minimiser au maximum notre exposition, en limitant les possibilités d'accumulation de la même substance dans l'organisme.

Le but n'est donc pas de bannir le chocolat, ni de renoncer aux poudres protéinées, mais de choisir la meilleure alternative… et de varier les plaisirs. «Pour les personnes végétaliennes, il semble que les poudres protéinées composées de pois présentent le taux le plus faible en métaux lourds, ajoute Jaclyn Bowen à CNN. Si vous mangez de tout, les données suggèrent que les poudres à base de whey ou d'œufs, dotées d'une saveur à la vanille, posent le moins de risque.»

À prendre, comme souvent, avec un petit grain de sel: c'est la dose qui fait le poison et l'équilibre reste la règle la plus essentielle!