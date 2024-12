Au programme de ce jeudi 19 décembre: la plainte collective contre Lindt, un lanceur d'alerte demande la protection suisse, le vote sur les bilatérales, une faille CFF et pour finir le manque de terrains de foot en Suisse.

Une plainte collective avait été déposée aux Etats-Unis contre Lindt & Sprüngli concernant le taux de métaux lourds dans le chocolat noir.

1 Dénouement pour Lindt

Une plainte collective déposée aux Etats-Unis contre Lindt & Sprüngli pour la présence de métaux lourds dans le chocolat noir a été classée. Les parties se sont mises d'accord devant un tribunal fédéral de New York pour mettre un terme à la procédure civile, rapportent les journaux du groupe alémanique CH Media en se référant à des documents judiciaires. Le groupe Lindt n'a pas voulu indiquer si un éventuel dédommagement avait été versé aux onze plaignants. Les parties se sont mises d'accord pour «ne pas donner plus de détails», a dit un porte-parole. Les plaignants avaient dénoncé des taux élevés de métaux lourds dans le chocolat haut de gamme, qui auraient dépassé les valeurs limites en vigueur en Californie.

2 Un lanceur d'alerte demande la protection de la Suisse

Le lanceur d'alerte dans l'affaire 1MDB a demandé à la Confédération d'être protégé lors de ses séjours en Suisse, révèle «Le Temps». Xavier Justo dit craindre des mesures de rétorsion qui visent à le «faire taire» ou à le «punir» pour avoir révélé les gigantesques détournements de fonds (4,5 milliards de dollars) commis au préjudice du fonds souverain malaisien 1MDB. Il a pris contact avec le Ministère public de la Confédération (MPC) et le Tribunal pénal fédéral (TPF). Un programme de protection des témoins existe en Suisse et est soumis à des conditions strictes. Le TPF a répondu au Genevois «sans s'engager à ce stade», selon «Le Temps».

3 Pas de vote avant 2028 sur les bilatérales

Les «bilatérales III» avec l'Union européenne ne devraient pas être soumises en votation avant 2028, écrivent les journaux du groupe alémanique CH-Media, se référant à un rapport interne destiné aux pays membres de l'UE. Le Conseil fédéral doit se prononcer formellement vendredi sur le résultat des négociations avec Bruxelles. Les textes législatifs devraient ensuite être soumis au Parlement dans le courant de l'année prochaine. Un référendum est déjà annoncé. Une votation ne pourra pas avoir lieu avant 2027, écrivent les journaux, qui ont interrogé les représentants des grands partis. Mais les partis favorables à un accord avec l'UE n'entendent toutefois pas faire un «cadeau» à l'UDC en organisant une votation en 2027, année d'élections fédérales, relève CH Media.

4 Il se fait escroquer à cause d'une faille dans l'app CFF

Des criminels ont obtenu frauduleusement un crédit auprès de la société CembraPay au nom d'un particulier et ont acheté des billets de train. Une recherche de Blick montre que les malfaiteurs n'ont eu besoin que du nom et de l'adresse de leur victime pour créer un compte CFF et réserver des voyages pour Paris. Interrogés par le journal, les CFF ont dit être au courant de ce problème suite à des cas isolés. Ils sont en train de mettre en place des mesures visant à résoudre ces failles de sécurité. Quant à CembraPay, elle a annulé la créance de 457,50 francs qu'elle réclamait à la victime de l'arnaque, suite à la révélation du cas par Blick.

5 Pas assez de terrain pour les footballeurs en herbe

En Suisse, près de 10'000 jeunes veulent jouer au foot dans un club mais ne le peuvent pas, rapportent «24 heures» et la «Tribune de Genève». Ils ont été placés sur une liste d'attente ou tout simplement été refusés. En cause, le manque d'infrastructures pour les accueillir. En trois ans, le nombre de jeunes joueurs et joueuses a bondi de 30%, alors que celui de nouveaux terrains pour les accueillir n'a augmenté que de 1,9%, selon les deux journaux.