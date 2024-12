Près de 400'000 appartements ont été mis en location l’année dernière. Face à la flambée des loyers, de nombreux locataires cherchent des logements plus abordables, ce qui explique l’arrivée massive de biens sur le marché.

Il n'y avait plus eu autant de logements libres depuis longtemps

1/5 L'augmentation des loyers, combinée à des arriérés de charges élevés, incite davantage de locataires à opter pour un logement moins cher. Photo: Sven Thomann

Patrik Berger et ATS Agence télégraphique suisse

La nouvelle aurait de quoi réjouir tous ceux qui cherchent désespérément un nouveau logement! En Suisse, pour la première fois depuis trois ans, le nombre d'annonces d'appartements à louer publiées sur les portails immobiliers a augmenté. Entre octobre 2023 et septembre 2024, 384'000 logements ont été annoncés dans toute la Suisse.

Cela représente environ 20'000 objets ou 5,6% de plus que durant la même période de l'année précédente. C'est le résultat de l'indice des prix des logements en ligne ILL, publié ce mardi et établi par le Swiss Real Estate Institute sur mandat de l'Association suisse de l'économie immobilière (SVIT) et de l'Union suisse des propriétaires fonciers. Malgré l'augmentation du volume d'annonces, la durée moyenne de publication a diminué de 2 jours, passant à 25 jours.

Les locataires réagissent à la hausse des loyers

Une durée d’annonce plus courte malgré un plus grand nombre de logements proposés indique une augmentation de la demande pour les appartements en location. Mais la raison principale de cette tendance n’est pas réjouissante: les locataires réagissent en fait à la hausse des loyers en déménageant. En raison de la double augmentation du taux d'intérêt de référence de 1,25 à 1,75%, les loyers ont augmenté bien plus rapidement que l’inflation sur la même période (0,6%).

La hausse des loyers, combinée à des arriérés de charges parfois élevés, conduirait de plus en plus de locataires à opter pour un logement moins cher. En contrepartie, ils rogneraient sur la surface habitable du bien ou déménageraient dans des régions plus rurales et moins chères, écrit l'association SVIT. Les logements ainsi libérés seraient toutefois absorbés sans problème par une demande croissante dans toute la Suisse.

Marché tendu au Tessin

L'augmentation du volume des annonces et le raccourcissement du délai d'insertion sont également observés dans la majorité des cantons. Le nombre d'annonces de logements à louer a augmenté dans 21 des 26 cantons. Parallèlement, seuls 8 cantons ont connu des durées d'annonce plus longues, la plupart en Appenzell Rhodes-Intérieures (+3 jours) et à Neuchâtel (+4 jours).

En revanche, les délais d'annonce ont été raccourcis dans 18 cantons. C'est au Tessin que cela est le plus visible, avec une baisse de 18 jours.

L'éventail des durées d'annonce entre les cantons est particulièrement large: Dans le canton de Zoug, le marché du logement locatif est asséché avec 10 jours de publication. En revanche, dans les cantons de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, de Soleure, de Neuchâtel et du Jura, on peut parler d'une offre excédentaire de logements à louer, avec des délais d'annonce compris entre 35 et 53 jours.