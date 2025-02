Encore plus sévère que chez nous

1/4 Autres pays, autres règles: les seniors ne sont pas obligés de faire contrôler leur permis de conduire partout. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

Natascha Ruggli

En Suisse, les personnes âgées craignent de perdre leur permis de conduire. Et à juste titre: à partir de 75 ans, il faut passer un test d'aptitude à la conduite tous les deux ans. Ce test comprend notamment des examens chez le médecin de famille. Ensuite, une conclusion est tirée pour savoir si la personne est encore apte à conduire. Pour le Bernois Michael Geissbühler, les conséquences ont été amères: comme il s'est assoupi quelques secondes pendant le test, il n'a aujourd'hui plus de permis. Mais qu'en est-il dans d'autres pays? Mais le senior s'en serait-il tiré à meilleur compte ailleurs?

1 Allemagne

Les seniors allemands n'ont pas grand-chose à craindre: il n'existe aucune réglementation concernant l'aptitude à conduire à un âge avancé. L'Union européenne a certes envisagé un contrôle qui devrait être effectué tous les cinq ans à partir de 70 ans, mais cela n'a pas rencontré le succès en Allemagne, où on s'y est opposé avec véhémence. Selon de nombreux citoyens, le retrait du permis de conduire entraînerait une discrimination.

2 France

En France aussi, les personnes âgées ont aussi de bons jours de conduite devant eux. Le permis de conduire doit être renouvelé tous les 15 ans, certes, mais il n'y a pas de contrôles, ni d'examens de santé.

3 Espagne

En Espagne, le permis expire tous les dix ans et il n'est possible de le renouveler qu'en passant un examen de santé. A partir de 65 ans, cette procédure est même effectuée tous les cinq ans. Il n'est donc pas si facile pour les seniors de préserver leur conduire. D'autres pays du sud de l'Europe, comme le Portugal ou l'Italie procèdent de la même manière.

4 Danemark

En Scandinavie aussi, on se montre plutôt sévère. A partir de 75 ans, il faut joindre un certificat médical lors du renouvellement de son permis. A partir de 80 ans, les seniors sont encore plus surveillés: si l'on veut continuer à rouler, il faut même passer chaque année au cabinet de son médecin.

5 Royaume-Uni

Le Royaume-Uni se montre un peu plus indulgent que ses voisins. Lorsque l'on atteint 70 ans, il faut faire une demande de prolongation de son permis de conduire, sous peine de le perdre au bout de 90 jours. Lors de ce renouvellement, c'est surtout la vue qui est contrôlée. Cette procédure doit être renouvelée tous les trois ans.

6 Etats-Unis

Tout le monde sait qu'aux États-Unis, on peut prendre le volant dès l'âge de 16 ans. Mais qu'en est-il des seniors? En réalité, cela dépend de l'Etat dans lequel on réside, mais de façon générale, il faut renouveler son permis tous les cinq à dix ans environ. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de tests. Seul l'examen de la vue est nécessaire dans certains Etats.

7 Japon

Au pays du soleil levant, on fait particulièrement attention aux personnes qui conduisent encore sur les routes. C'est pourquoi on accorde beaucoup d'importance aux tests cognitifs. Ceux-ci doivent avant tout indiquer si la personne souffre de démence ou non. La raison de ces dépistages est une étude qui a montré que des tests d'aptitude à la conduite réguliers chez les personnes âgées entraînaient beaucoup moins d'accidents.