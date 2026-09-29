Après l’enquête ouverte à Paris contre Sexemodel, plateforme d’escorting hébergée à Zurich et soupçonnée d’exploiter des mineures, le PS dénonce la réponse jugée laconique du Conseil fédéral. Jean Tschopp dépose une nouvelle interpellation.

Mineures prostituées sur un site suisse? Berne regarde ailleurs, et le PS enrage

Mineures prostituées sur un site suisse? Berne regarde ailleurs, et le PS enrage

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le PS juge insuffisante la réponse du Conseil fédéral sur Sexemodel, site d’escorting hébergé à Zurich soupçonné d’exploiter des mineures

Paris enquête depuis septembre sur la plateforme, reproche à la Suisse un manque de coopération, Berne disant n’avoir reçu aucune demande d’entraide

Jean Tschopp dépose une interpellation cosignée du Centre au PLR et à l’UDC pour exiger coopération, poursuites et fermeture du site

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Un site hébergé en Suisse prostitue des mineures, et le Conseil fédéral ne s'en inquiète pas plus que ça. C'est du moins ce que laisse entendre la réponse du gouvernement à la question posée la semaine dernière par le conseiller national socialiste Benoît Gaillard. Une réponse qui fâche le PS. «Ce n'est pas pris au sérieux, et ça donne le sentiment que le Conseil fédéral ne s'y intéresse pas», lâche à Blick son collègue de parti Jean Tschopp.

D'abord, un bref rappel des faits. Début septembre, le parquet de Paris a ouvert une enquête sur Sexemodel, principale plateforme d'annonces d'escorting en France. On y trouve plusieurs centaines de pages consacrées à des adolescentes, accompagnées de mentions comme «skinny», un nom de code désignant des mineures. Le site est hébergé à Zurich, et les autorités françaises reprochent à la Suisse de ne pas coopérer.

Sur ce dossier Le Conseil fédéral interpellé Un site hébergé en Suisse prostitue des mineurs et choque jusqu'à Paris

Ce lundi 28 septembre, le Conseil fédéral a répondu à Benoît Gaillard, qui lui demandait: «Est-ce que la Suisse en fait suffisamment pour collaborer avec ses voisins?» Sa réponse est plutôt laconique: «A l'heure actuelle, le Conseil fédéral n'a pas connaissance d'une demande d'entraide judiciaire émanant du Parquet de Paris dans ce contexte.» Il renvoie par ailleurs aux compétences du Ministère public cantonal ou du Ministère public de la Confédération. De quoi agacer Benoît Gaillard. «On ne lâche pas l'affaire», écrit-il à Blick.

Une coopération totale est demandée

Pour son collègue du National Jean Tschopp, dans une «affaire gravissime» comme celle-ci, «le Conseil fédéral devrait s'inquiéter de la situation et s'assurer de la coopération totale des autorités dans ce dossier vertigineux». Il dépose donc ce mardi une nouvelle interpellation pour aller plus loin, en espérant obtenir une réponse plus satisfaisante.

«Que faut-il pour que les personnes résidant en Suisse et/ou de nationalité suisse impliquées dans l'exploitation sexuelle de mineurs à l'étranger soient également poursuivies dans notre pays?» demande le socialiste, en référence au créateur du site, David Azzato, un Suisse établi à Dubaï et déjà condamné en France pour proxénétisme. Il demande aussi: «Quelles mesures le Conseil fédéral peut-il prendre pour requérir la fermeture d'un site mis en cause dans l'exploitation d'enfants voués à la prostitution?» Pour lui aussi, c'est l'image de la Suisse qui est en jeu dans ce dossier.

De la gauche à l'UDC

Jean Tschopp se réjouit que le dossier mobilise au-delà de son camp. Son interpellation a été cosignée par le Bernois Marc Jost (Centre), par la conseillère nationale PLR bâloise Patricia von Falkenstein, et même par deux élus UDC genevois, Céline Amaudruz et Thomas Bläsi. La réponse à l'interpellation de Jean Tschopp dira si le Conseil fédéral compte enfin se saisir du dossier.