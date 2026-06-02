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Programmes de recherche de l'UE
Le National veut octroyer 58,3 millions en plus pour Horizon et Euratom

Le National souhaite débloquer 58,3 millions de francs pour les programmes de recherche de l'UE, incluant Horizon Europe. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.
Publié: il y a 37 minutes
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Le National souhaite débloquer 58,3 millions de francs pour les programmes de recherche de l'UE. (Image d'illustration)
Photo: Screenshot youtube
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ATS Agence télégraphique suisse

Le National a accepté mardi de débloquer 58,3 millions de francs pour les programmes de recherche de l'UE. L'enveloppe s'inscrit dans le supplément au budget 2026 de près de 90 millions.

Le Conseil fédéral demandait initialement 67,3 millions pour les programmes de recherche. Les députés l'ont réduit de 9 millions, supprimant une réserve devenue caduque. Le supplément doit servir à verser la contribution obligatoire pour participer aux programmes européens tels que Horizon Europe et Euratom. La Suisse est à nouveau associée à ces programmes depuis 2025, après plusieurs années de froid.

Pas question qu'elle se retrouve à nouveau exclue de cette infrastructure de recherche la plus grande au monde, ont plaidé les députés. Seuls l'UDC était contre. Elle accuse l'UE de se jouer de la Suisse en augmentant les budgets nécessaires pour participer à ses programmes. Cet argument a été balayé: les conditions de l'UE sont les mêmes pour tout le monde.

Supplément pour CFF Cargo

Le Conseil fédéral a déjà annoncé envisager une coupe de 40 millions dans le budget 2027 pour compenser ce supplément au vu de la situation tendue des finances fédérales. Il doit se décider cet été. Pas moins de 7,6 millions supplémentaires sont aussi prévus pour l'Agence spatiale européenne.

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Près de 20 millions en plus doivent aller à CFF Cargo SA pour le transport par wagons complets isolés et 3,16 millions pour le chargement des automobiles au tunnel de la Furka. La branche connaît des difficultés financières depuis quelque temps. Elle subit des transformations d'ampleur. Le National a adopté le supplément de près de 90 millions au total par 123 voix contre 64. Il a dans la foulée validé le compte d'Etat 2025. Le dossier part au Conseil des Etats.

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