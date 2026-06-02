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La reprise «reste fragile»
Freinées par la pharma, les exportations suisses stagnent en avril

Les exportations suisses ont stagné en avril avec une hausse minime (0,1%) par rapport à mars. En cause: une baisse des ventes dans le secteur de la chimie et de la pharma.
Publié: il y a 31 minutes
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Les exportations suisses ont stagné en avril avec une hausse minime (0,1%) par rapport à mars.
Photo: STEFAN BOHRER
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AFP Agence France-Presse

Les exportations de la Suisse ont quasi stagné en avril, enregistrant une modeste progression de 0,1% par rapport au mois précédent, à 22,27 milliards de francs suisses (24,3 milliards d'euros), freinées par la chimie et la pharmacie, ont annoncé mardi les douanes suisses. Les importations ont quant à elles fléchi de 3%, à 19 milliards de francs, la balance commerciale refermant ainsi le mois d'avril sur un excédent de 3,2 milliards de francs, contre 2,6 milliards en mars, a indiqué l'Office fédéral de la douane dans un communiqué.

Les exportations du secteur de la chimie et de la pharmacie, qui pèse le plus lourd dans la balance commerciale du pays, se sont contractées de 3,1% en avril par rapport au mois précédent, à 11 milliards de francs, malgré une hausse de la demande pour les sérums et vaccins. Dans l'industrie, les machines et équipements électriques ainsi que les instruments médicaux et de mesure ont en revanche enregistré une hausse de 5,5%, à 4,4 milliards de francs, les métaux grimpant pour leur part de 5,4%, à 809 millions de francs.

Chute dans les pays de l'UE, hausse aux USA

Au niveau géographique, les exportations du pays alpin ont évolué de manière «hétérogène», ont précisé les douanes. Elles ont chuté de 12,6% vers l'Union européenne, mais affiché un rebond de 16% vers les Etats-Unis, après un plongeon de 16,9% le mois précédent. Vers la Chine, elles ont enregistré un léger repli de 1,9%.

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La semaine passée, Swissmem, l'organisation patronale de l'industrie, avait dit avoir observé une «reprise ponctuelle» dans l'industrie au premier trimestre. Elle précise néanmoins que cette reprise «reste fragile» au vu notamment de la «hausse massive des coûts de l'énergie.

Selon les estimations du ministère de l'Economie publiées lundi, le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a progressé de 0,4% au premier trimestre sous l'impulsion de l'industrie, qui a compensé un recul des exportations du secteur pharmaceutique et une quasi-stagnation des dépenses de consommation. 

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