Les primes d'assurance maladie en Suisse pourraient augmenter de 5% en 2027, selon l'OFSP. Voici ce que vous devez savoir en cas de changement de caisse maladie.

Ce que vous devez savoir en cas de changement de caisse maladie

Ce que vous devez savoir en cas de changement de caisse maladie

ATS Agence télégraphique suisse

La tension est vive avant l'annonce ce mardi par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) du montant des primes d'assurance maladie pour l'année 2027. Au printemps, la Confédération tablait sur une hausse de 5%.

Les primes d'assurance maladie pèsent de plus en plus sur le budget de la population. De plus en plus de familles ne parviennent plus à mettre de l'argent de côté face à la hausse constante des primes d'assurance maladie et à l'inflation, critiquent-elles.

Les coûts de la santé ont augmenté de 247 francs supplémentaires par habitant en 2025, indique l'OFSP. Une hausse moyenne des primes de 4,4% avait été annoncée pour l'année 2026. Selon la Confédération, cette tendance devrait se poursuivre cette année. Les primes devraient s'alourdir d'environ 5% l'an prochain.

Voici ce que vous devez savoir si vous souhaitez changer de caisse:

Ce qu'il faut savoir en cas de changement de caisse

Les personnes souhaitant changer d'assurance maladie en raison de la hausse des primes doivent résilier leur contrat actuel avant le 30 novembre. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande d'effectuer la résiliation par écrit et de l'envoyer par courrier recommandé ou par courrier A Plus.

De cette manière, l'assuré dispose d'une preuve d'envoi, précise l'OFSP dans une fiche d'information consacrée au changement de caisse d'assurance maladie. Il conseille également d'envoyer la résiliation au plus tard deux semaines avant l'expiration du délai de préavis et de s'affilier simultanément auprès d'une autre caisse d'assurance maladie. Il n'est pas nécessaire de demander une offre au nouvel assureur maladie avant de changer de caisse.

L'affiliation auprès de l'ancienne caisse d'assurance maladie ne prend fin que lorsque la nouvelle caisse a informé l'ancienne que la personne assurée est désormais couverte par elle sans interruption de la couverture d'assurance. Elle doit également en informer la personne assurée.

Les dettes doivent être réglées

Un assuré ne peut toutefois pas quitter son ancienne caisse d’assurance maladie - et ce même avec une résiliation dans les délais – s'il n'a pas réglé ses arriérés d'assurance-maladie avant la fin de l’année.

En cas de résiliation de l’assurance de base, la caisse d’assurance maladie ne peut pas obliger la personne assurée à résilier également une éventuelle assurance complémentaire souscrite auprès de la même caisse.

L’assuré peut également résilier de son propre chef l’assurance complémentaire. En règle générale, les délais de préavis applicables aux assurances complémentaires diffèrent de ceux de l’assurance de base. Ces délais sont fixés dans les conditions générales de l'assureur.

Un calculateur de primes

L’OFSP propose un calculateur de primes (http://www.priminfo.ch) qui permet aux assurés d’avoir une vue d’ensemble des différentes offres d’assurance et des primes. Il permet également de calculer les économies réalisables en changeant de caisse d’assurance maladie.

Le site internet hébergeant ce calculateur propose également des modèles de lettres pour la résiliation de l’assurance de base et l'inscription auprès d’une nouvelle caisse d’assurance maladie.

http://www.priminfo.ch