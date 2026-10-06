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Le marketing coûte une blinde
La bureaucratie coûte cher aux caisses-maladie et se répercute sur vos primes

Que paie-t-on vraiment avec sa prime, hors soins? Alors que les primes devraient grimper de 5% en 2027, Moneyland chiffre à 191 francs par assuré les frais administratifs moyens des caisses en 2025, dont 74 millions au total pour la publicité.
Publié: 06.10.2026 à 10:47 heures
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En moyenne, plus de 190 francs par an et par assuré sont consacrés aux frais administratifs des caisses-maladie.
Photo: keystone-sda.ch

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Les primes maladie augmenteront de 5% en moyenne en 2027, surtout avec les coûts de la santé, mais aussi les frais administratifs
  • En 2025, chaque assuré a payé 191 francs pour l’administration de base, avec de forts écarts entre caisses selon Moneyland
  • Sodalis affiche 103 francs par assuré contre 259 chez Atupri; le personnel pèse 1,26 milliard et la publicité 74 millions
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Patrik Berger

Si l'explosion des coûts de la santé fait grimper les primes, elle masque une autre dépense: les frais administratifs liés au fonctionnement des caisses-maladie, qui pèsent lourd dans le calcul des primes. On le sait, en 2027, les primes d'assurance-maladie augmenteront en moyenne de 5% et cette hausse conséquente pèsera lourdement sur le budget de nombreux ménages. Elle s'explique d'abord par l'envolée des coûts de la santé, mais aussi par les frais administratifs des caisses. L'efficacité de gestion d'une caisse-maladie influe, en effet, directement sur le montant payé par les assurés.

Le comparateur Moneyland a passé au crible les sommes que les caisses consacrent au personnel, à l'informatique, aux locaux et à la publicité, et a évalué la manière dont elles gèrent l'argent des primes. Résultat: en 2025, chaque assuré a payé en moyenne 191 francs pour l'administration de l'assurance de base, hors prestations médicales.

Sodalis dépense le moins en frais administratifs par assuré

Une donnée frappe en particulier: les écarts entre caisses-maladie sont considérables. Selon l'analyse, la petite caisse Sodalis est la plus économe, avec 103 francs de frais administratifs par assuré. Elle devance la Sumiswalder Krankenkasse (110 francs) et la Krankenkasse Luzerner Hinterland (119 francs). «Les différences entre les assureurs sont considérables», souligne Felix Oeschger, expert chez Moneyland.

RangCaisse-maladieFrais administratifs par personne en francsFrais administratifs en %
1.Sodalis1033,3
2.Summiswalder Krankenkasse1102,8
3.Krankenkasse Luzerner Hinterland1192,8
4.Agrisano1544,9
5.CSS1613,5
6.Helsana1623,5
7.Concordia1674,1
8.ÖKK1765,2
9.Visana-Gruppe2014,5
10.Sympany2024,9
11.Groupe Mutuel2043,8
12.Swica2064,8
13.Sanitas2214,7
14.Assura2315,6
15.KPT2374,9
16.Atupri2595,7
17.Glarner Krankenversicherung4459,4

Parmi les grands assureurs – ceux qui comptent plus de 100'000 assurés – Agrisano est le plus économe, avec 154 francs par assuré. Suivent CSS (161 francs) et Helsana (162 francs). A l'autre extrémité, Atupri affiche des frais administratifs nettement plus élevés: 259 francs par assuré.

74 millions pour la publicité

Le personnel constitue de loin le premier poste de dépenses. En 2025, les assureurs lui ont consacré 1,26 milliard de francs, soit 73% de l'ensemble des frais administratifs. La publicité a coûté un peu plus de 74 millions de francs, tandis que les commissions et les amortissements ont atteint 33 millions chacun.

Ces montants paraissent vertigineux. Rapportés à l'ensemble des primes, ils sont pourtant à relativiser. Selon Moneyland, les frais administratifs ne représentent que 4,2% des primes corrigées des risques. Ceux qui espèrent freiner la hausse des primes en s'attaquant à la bureaucratie risquent donc d'être déçus.

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