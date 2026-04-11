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Egalité et IA
Femmes PLR saluent une victoire fiscale et fixent leur cap

Réunies à Zurich, les Femmes PLR Suisse ont salué le succès de l’imposition individuelle, acceptée en votation. L’organisation a aussi défini ses priorités pour les années à venir, entre égalité, intelligence artificielle et lutte contre la violence domestique.
Publié: 21:26 heures
Les Femmes PLR, menées par Bettina Balmer, célèbrent l’imposition individuelle.
Photo: Thomas Meier
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ATS Agence télégraphique suisse

Réunies à Zurich samedi, plus de 100 membres des Femmes PLR Suisse ont salué le succès de l’imposition individuelle. L’organisation a aussi fixé ses priorités pour 2026 et 2027, entre égalité, intelligence artificielle et lutte contre la violence domestique.

La présidente Bettina Balmer a placé son intervention sous le signe du succès de la votation du 8 mars sur l’imposition individuelle. «L’introduction de l’imposition individuelle est une avancée majeure que nous avons portée», a-t-elle déclaré, saluant l’acceptation du contre-projet fédéral par 54,3% des votants.

La direction a en revanche rejeté l’initiative concurrente du Centre. «Ce parti agit de manière irréfléchie s’il ne retire pas son initiative», a affirmé Bettina Balmer, estimant que des systèmes fiscaux parallèles seraient «absurdement bureaucratiques et beaucoup trop coûteux». L’organisation a également mis en avant sa progression au niveau cantonal. De nouvelles sections ont vu le jour ces derniers mois, tandis que d’autres se sont regroupées, signe d’un développement que la présidente juge encourageant.

Egalité: enjeu de l'IA

Pour les années à venir, les Femmes PLR entendent poursuivre leur engagement en faveur de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. L’éducation, notamment les enjeux liés à l’intelligence artificielle, et la sécurité figurent aussi parmi les priorités.

«Il est problématique que l’IA repose sur des données obsolètes en matière d’égalité, a souligné la présidente, ce qui génère une vision dépassée de la société». Concernant la violence domestique, elle a ajouté: «Nous présenterons en mai des propositions concrètes pour mieux faire face à une situation en hausse en Suisse».

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