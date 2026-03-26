Une importante opération de police est en cours à l'école Gega de Schaffhouse. Selon le quotidien Schaffhauser Nachrichten, des policiers armés et équipés de gilets pare-balles sont sur place. Les élèves sont en cours d'évacuation et le secteur reste bouclé.
Patrick Caprez, porte-parole de la police de Schaffhouse, a confirmé l'opération. «Pour l'instant, la police n'a signalé ni blessés ni dégâts matériels», a-t-il expliqué. Il a toutefois ajouté qu'une menace potentielle ne pouvait être exclue. Les raisons de ce déploiement policier important restent floues. Patrick Caprez a indiqué que le public serait prochainement informé.
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