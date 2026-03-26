Une importante opération de police est en cours ce jeudi 26 mars à l'école Gega de Schaffhouse. Les élèves sont évacués et le site est fermé. La raison de l'évacuation n'est pas encore claire, mais la police dit rester sur ses gardes.

Une école de Schaffhouse évacue ses élèves, la police est sur place

Une école de Schaffhouse évacue ses élèves, la police est sur place

Une importante opération de police est en cours à l'école Gega de Schaffhouse. Selon le quotidien Schaffhauser Nachrichten, des policiers armés et équipés de gilets pare-balles sont sur place. Les élèves sont en cours d'évacuation et le secteur reste bouclé.

Patrick Caprez, porte-parole de la police de Schaffhouse, a confirmé l'opération. «Pour l'instant, la police n'a signalé ni blessés ni dégâts matériels», a-t-il expliqué. Il a toutefois ajouté qu'une menace potentielle ne pouvait être exclue. Les raisons de ce déploiement policier important restent floues. Patrick Caprez a indiqué que le public serait prochainement informé.

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