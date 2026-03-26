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Opération en cours
Une école de Schaffhouse évacue ses élèves, la police est sur place

Une importante opération de police est en cours ce jeudi 26 mars à l'école Gega de Schaffhouse. Les élèves sont évacués et le site est fermé. La raison de l'évacuation n'est pas encore claire, mais la police dit rester sur ses gardes.
Publié: il y a 45 minutes
L'école Gega de Schaffhouse. (Image d'illustration)
Photo: Google

Une importante opération de police est en cours à l'école Gega de Schaffhouse. Selon le quotidien Schaffhauser Nachrichten, des policiers armés et équipés de gilets pare-balles sont sur place. Les élèves sont en cours d'évacuation et le secteur reste bouclé. 

Patrick Caprez, porte-parole de la police de Schaffhouse, a confirmé l'opération. «Pour l'instant, la police n'a signalé ni blessés ni dégâts matériels», a-t-il expliqué. Il a toutefois ajouté qu'une menace potentielle ne pouvait être exclue. Les raisons de ce déploiement policier important restent floues. Patrick Caprez a indiqué que le public serait prochainement informé. 

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