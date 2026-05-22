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Petite tour en voiture
Une Suissesse découvre deux renardeaux cachés sous son capot

Deux jeunes renards ont voyagé sous le capot d’une voiture à Winterthour mercredi. Découverts dans un parking, ils ont été relâchés sains et saufs au domicile de la conductrice.
Publié: il y a 24 minutes
Une automobiliste a découvert deux renardeaux sous son capot.
Photo: Police cantonale de Winterthour
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ATS Agence télégraphique suisse

Une automobiliste de Winterthour (ZH) a transporté à son insu deux jeunes renards qui s'étaient cachés à côté du moteur de la voiture. Elle s'était déplacée mercredi pour faire ses achats. Les deux canidés ont survécu sans dommage à leur petite excursion motorisée.

La conductrice s'est rendu compte de la présence des deux renardeaux sous le capot de l'auto après l'avoir garée dans le parking souterrain d'un centre commercial. Les animaux s'y étaient probablement engouffrés en y accédant par un passage de roue, écrit la police municipale vendredi.

Liberté!

Appelés à la rescousse, les policiers sont intervenus rapidement, mais ont recommandé à l'automobiliste de rentrer chez elle en voiture pour y relâcher les renards. Une telle opération aurait été trop dangereuse dans le parking souterrain.

De retour au point de départ, l'un des deux renardeaux a alors pris rapidement la fuite. Apeuré, l'autre est resté blotti pendant un moment avant que les policiers ne s'éloignent de la voiture. Il a alors délaissé, lui aussi, sa cachette.

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