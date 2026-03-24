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Plusieurs tirs sur la victime
Un homme arrêté après une attaque à l'arbalète à Lyss

Lundi matin, une importante intervention policière a eu lieu à Lyss (BE). Une personne a été attaquée avec une arbalète. La victime n'a pas été blessée. L'auteur présumé a pu être arrêté par la police.
Publié: il y a 26 minutes
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Une importante intervention policière s'est déroulée lundi matin à la gare de Lyss.
Photo: Google Maps
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ATS Agence télégraphique suisse, Janine Enderli et Sandra Marschner

Lundi matin à Lyss (BE), un individu a tiré avec une arbalète sur un homme qu'il ne connaissait pas. Ce dernier n'a pas été blessé, a indiqué mardi la police cantonale de Berne. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances et les motivations de cet acte.

Les secours ont reçu l'appel peu avant 05h00 et ont pris en charge la victime sur place. L'homme a été transporté à l'hôpital en ambulance pour un contrôle. L'auteur présumé a décoché plusieurs flèches et a été appréhendé peu après. Il se trouve actuellement en détention. Selon les premières constatations, la victime et l'auteur présumé ne se connaissaient pas.

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