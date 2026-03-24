Lundi matin à Lyss (BE), un individu a tiré avec une arbalète sur un homme qu'il ne connaissait pas. Ce dernier n'a pas été blessé, a indiqué mardi la police cantonale de Berne. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances et les motivations de cet acte.
Les secours ont reçu l'appel peu avant 05h00 et ont pris en charge la victime sur place. L'homme a été transporté à l'hôpital en ambulance pour un contrôle. L'auteur présumé a décoché plusieurs flèches et a été appréhendé peu après. Il se trouve actuellement en détention. Selon les premières constatations, la victime et l'auteur présumé ne se connaissaient pas.
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