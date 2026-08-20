Pluies intenses à Lugano Les voitures piégées dans des torrents sur l'autoroute A2

Une violente tempête a complètement submergé l'autoroute A2 entre Lugano-Nord et Lugano-Sud. Une vidéo envoyée par un lecteur montre des voitures avançant péniblement dans les eaux boueuses. La circulation n'avance plus qu'au pas.