Le Conseil fédéral annonce un excédent surprise de 0,8 milliard CHF pour le budget 2026, malgré des prévisions de déficit. Cette amélioration suit l'adoption d'un plan d'économie par le Parlement.

Le budget 2026 enregistre un excédent de 0,8 milliard

Le budget 2026 enregistre un excédent de 0,8 milliard

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral annonce mercredi un excédent de 0,8 milliard de francs pour le budget 2026 alors qu'il tablait initialement sur un déficit. Cette annonce intervient alors qu'un plan d'économie a été validé au Parlement pour prévenir des pertes ces prochaines années.

Le gouvernement prévoyait un déficit de 0,7 milliard pour 2026. Mais la nette augmentation du produit de l'impôt sur le bénéfice a permis d'inverser la tendance, indique-t-il dans un communiqué.

L'estimation des recettes avait déjà été revue à la hausse, à hauteur de 1,9 milliard, en juin après que des cantons aient enregistré des rentrées élevées. Elles proviennent principalement de quelques entreprises de Lucerne, de Zurich et de Bâle-Ville.

Crédit supplémentaire pour l'armée

Des recettes supplémentaires sont également attendues du côté de Genève. Les estimations à la hausse du Conseil fédéral tiennent compte du crédit supplémentaire de 970 millions pour l'armée dans le budget 2026. Elles sont aussi prises en considération pour le budget 2027 et le plan d'économie adopté cette année, dit le gouvernement.