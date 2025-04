Sibylle Jeker pointe au 2e rang.​ Photo: keystone-sda.ch

L'UDC s'apprête dimanche à entrer, pour la première fois, au Conseil d'Etat soleurois. Après le dépouillement des résultats dans 101 des 106 communes du canton au 2e tour, sa représentante Sibylle Jeker pointe au 2e rang.

Parmi les cinq communes manquantes figurait cependant encore le chef-lieu, Soleure. Mais Mme Jeker, déjà députée au Grand Conseil et 4e après le 1er tour, était idéalement placée, devancée seulement par la maire Sandra Kolly (Centre). C'est la huitième tentative de l'UDC d'entrer au gouvernement. Cela devrait être la bonne.

Le PS peut conquérir un deuxième siège

Les sortants Susanne Schaffner (PS) et Peter Hodel (PLR) devraient être réélus. Troisième et quatrième, ils précèdent Mathias Stricker (PS) et Edgar Kupper (Centre). Il est possible que le PS conquière un deuxième siège, aux dépens du PLR, qui perdrait son deuxième fauteuil.

La participation est d'environ 35%.