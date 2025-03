1/5 Franziska Biner a remporté l'élection au gouvernement valaisan. Photo: keystone-sda.ch

Lucien Fluri

Elle les a tous battus à plate couture: lors des dernières élections au Conseil d'Etat valaisan, Franziska Biner a vaincu tous les candidats masculins, y compris les sortants. La politicienne de Zermatt, 38 ans, est la seule candidate à avoir été élue dès le premier tour au début du mois de mars.

Cette élection s'accompagne d'une bonne nouvelle pour les femmes en Valais: après quatre ans d'absence, une femme occupera à nouveau un siège au sein de l'Exécutif du canton alpin. Lorsque Franziska Biner prendra ses fonctions le 1er mai, il n'y aura donc plus aucun gouvernement cantonal en Suisse sans femme – le Valais était le dernier canton dans ce cas. L'année dernière, des élues ont en effet fini par faire leur entrée à Uri et en Argovie, dont les gouvernements étaient jusqu'alors exclusivement masculins.

Sous-représentation politique des femmes

Mais malgré tout, les gouvernements cantonaux suisses restent un bastion largement masculin, selon une enquête de Blick. Les femmes font cavalier seul dans la moitié des cantons. Dans huit cantons, une femme siège avec quatre hommes. Tandis qu'à Schwytz, Fribourg, Appenzell Rhodes-Intérieures et Uri, une seule femme gouverne aux côtés de six hommes.

Seulement quatre cantons comptent une majorité d'élues. La palme revient au canton de Vaud, qui compte deux hommes pour cinq femmes au Conseil d'Etat. A Genève, parmi les sept élus, quatre sont des femmes. Neuchâtel comptera aussi dès cet été une majorité de femmes au sein de son gouvernement. De l'autre côté de la Sarine, Zurich et Soleure sont les deux seuls cantons avec une majorité de femmes. Et encore, ce n'est pas sûr: le deuxième tour des élections au Conseil d'Etat le 13 avril à Soleure déterminera s'il y aura toujours une majorité de femmes ou non.

La gauche présente plus de femmes

La part des femmes dans les gouvernements cantonaux s'élève en moyenne à 34,4%, bien qu'elles représentent 50,3% de la population. En Suisse, qu'il s'agisse de parlements ou de gouvernements, que ce soit au niveau communal, cantonal ou fédéral, la proportion de femmes n'atteint même pas 40% en moyenne.

C'est le Parti socialiste (PS) qui s'en sort le mieux. Il est le seul parti dont le taux des femmes au sein des parlements cantonaux dépasse les 50%. Sur les 28 conseillers d'Etat socialistes de toute la Suisse, 16 sont des femmes, 12 des hommes. Le Centre compte 16 femmes et 25 hommes parmi ses 41 membres de l'exécutif. L'Union démocratique du centre (UDC) ne compte que 6 conseillères d'Etat dans tout le pays, contre 21 conseillers d'Etat. Le Parti libéral-radical (PLR) compte, lui, 9 femmes pour 26 hommes.

Le Conseil fédéral n'est pas non plus un bon exemple. Avec le départ de la ministre de la Défense Viola Amherd, le gouvernement ne comptera plus que deux femmes sur sept. Jusqu'à présent, il n'y a eu qu'une seule fois où le Conseil fédéral comptait une majorité de femmes: c'était en 2011, lorsque Doris Leuthard, Micheline Calmy-Rey, Eveline Widmer-Schlumpf et Simonetta Sommaruga siégeaient ensemble.