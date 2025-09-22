Les relations entre Berne et Washington sont tendues. La patience de la Confédération est désormais à bout: après des retards dans la livraison des systèmes Patriot, elle a pour le moment suspendu les paiements anticipés.

1/6 En 2022, Berne avait commandé cinq systèmes Patriot pour près de 2 milliards de francs, qui devaient être livrés à partir de 2026. Photo: Keystone

Daniel Ballmer

Les relations entre Berne et Washington ont déjà été meilleures. Il y a bien sûr le coup de massue des droits de douane de 39% imposés par le président américain Donald Trump. A cela s’ajoute le fait que le ministre de la Défense, Martin Pfister, a dû admettre que l’achat des avions de combat américains F-35 devrait coûter bien plus cher que promis. Les Etats-Unis ne veulent rien savoir au sujet d’un prix fixe, sur lequel l’ancienne ministre Viola Amherd avait pourtant toujours insisté.

Et comme si cela ne suffisait pas, une autre mauvaise nouvelle est récemment tombée d’outre-Atlantique: les Etats-Unis reportent la livraison des systèmes Patriot commandés. Le département américain de la Défense donne la priorité aux livraisons destinées à l’Ukraine. La Suisse, elle, reste les mains vides.

Les paiements sont «suspendus jusqu’à nouvel ordre»

Cela semble être trop, même pour le département de la Défense (DDPS), déjà habitué aux déconvenues. La patience est à bout: les paiements pour les systèmes Patriot sont «suspendus jusqu’à nouvel ordre», a confirmé un porte-parole de l’Office fédéral de l’armement (Armasuisse) à Blick.

Washington laisse toujours la Suisse dans l’incertitude. Jusqu’à présent, les autorités américaines n’ont donné aucune indication contraignante sur le moment où la Suisse pourra effectivement compter sur ces armes. «C’est pourquoi il n’est actuellement pas possible de se prononcer sur les éventuelles conséquences temporelles, qu’elles soient financières ou autres pour la Suisse», a récemment déclaré le Conseil fédéral au Parlement. Mais Berne ne veut plus accepter cette situation sans réagir.

700 millions déjà payés à ce jour

La Suisse a versé jusqu'à présent 870 millions de francs d'acomptes pour les avions de combat F-35. D’ici la fin de l’année, la somme devrait atteindre un milliard. Pour les systèmes Patriot, qui coûtent près de 2 milliards, Berne a également payé environ 700 millions d’avance. Mais pour l’instant, cela s’arrête là. Le versement prévu à la mi-septembre a été suspendu.

Avant de débloquer à nouveau des fonds, la Suisse veut savoir exactement où elle en est. Les premiers systèmes Patriot devaient arriver en Suisse dès 2026 – et les cinq suivant d’ici 2028. Mais il n’est toujours pas clair quand ils seront effectivement disponibles, ni si les retards concerneront aussi les missiles guidés. «En octobre 2025, des discussions de clarification auront lieu avec le gouvernement américain», indique Armasuisse. Ce n’est qu’après cela qu’une décision sera prise quant à la suite.