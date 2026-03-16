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Pas de gros lot
Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne n'a remporté les 22'222 francs mensuels pendant 30 ans à l'Eurodreams lundi. Les numéros gagnants étaient 2, 5, 24, 29, 32, 39 et le «dream» 3.
Publié: 21:55 heures
Proposé en Suisse et dans sept autres pays européens, le jeu Eurodreams offre un gain principal sous forme d'une rente mensuelle de 22'222 francs pour une durée de 30 ans.
Photo: SALVATORE DI NOLFI
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ATS Agence télégraphique suisse

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Eurodreams lundi soir. Pour gagner une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans, il fallait jouer les six numéros 2, 5, 24, 29, 32 et 39, ainsi que le numéro «dream» 3, a indiqué la Loterie romande.

Eurodreams est proposé dans huit pays européens. En Suisse, le jeu est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le tirage est effectué les lundis et jeudis soir.

https://jeux.loro.ch/games/eurodreams

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