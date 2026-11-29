Un parapentiste suisse de 34 ans est mort samedi après une chute à Lenk im Simmental (BE). Les causes de l’accident font l’objet d’une enquête dirigée par le Ministère public de la Confédération.

Un parapentiste de 34 ans perd la vie dans la région de Lenk

Un parapentiste de 34 ans perd la vie dans la région de Lenk

ATS Agence télégraphique suisse

Un accident de parapente s'est produit samedi en début d'après-midi à Lenk im Simmental (BE). Le pilote est décédé sur les lieux de l'accident. Une enquête dirigée par le Ministère public de la Confédération a été ouverte.

Le pilote de parapente avait décollé depuis l'aire de départ de Metschstand, à Lenk im Simmental. Au cours de son vol, il s’est retrouvé en difficulté pour des raisons qui restent à déterminer. Il est ensuite tombé au sol dans le secteur de Müligut, a communiqué la police bernoise dimanche.

Malgré les mesures de réanimation prodiguées par des témoins et les secours, le Suisse de 34 ans, habitant le canton de Berne, a succombé à ses graves blessures sur le lieu même de l’accident.