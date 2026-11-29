ATS Agence télégraphique suisse
Un accident de parapente s'est produit samedi en début d'après-midi à Lenk im Simmental (BE). Le pilote est décédé sur les lieux de l'accident. Une enquête dirigée par le Ministère public de la Confédération a été ouverte.
Le pilote de parapente avait décollé depuis l'aire de départ de Metschstand, à Lenk im Simmental. Au cours de son vol, il s’est retrouvé en difficulté pour des raisons qui restent à déterminer. Il est ensuite tombé au sol dans le secteur de Müligut, a communiqué la police bernoise dimanche.
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Malgré les mesures de réanimation prodiguées par des témoins et les secours, le Suisse de 34 ans, habitant le canton de Berne, a succombé à ses graves blessures sur le lieu même de l’accident.
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