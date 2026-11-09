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Vol fatal
Accident de parapente: un homme se tue au-dessus de Verbier

Un Français de 32 ans est mort dimanche dans un accident de parapente au-dessus de Verbier. Il a perdu le contrôle de sa voile avant de chuter en forêt; une enquête a été ouverte.
Publié: il y a 3 minutes
Un Français de 32 ans est mort dimanche dans un accident de parapente au-dessus de Verbier.
Photo: Kapo Wallis
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ATS Agence télégraphique suisse

Un ressortissant français de 32 ans a perdu la vie dimanche. L'homme a été victime d'un accident mortel de parapente dans la région du Torrent de Montagnier, au-dessus de Verbier.

Vers 11h30, le parapentiste a pris son envol dans le secteur des Ruinettes, à l’arrivée des remontées mécaniques. Pour une raison encore indéterminée, il a perdu le contrôle de sa voile au cours de son vol, avant de faire une chute dans la forêt.

Enquête ouverte

Une tierce personne, témoin de l'accident, a immédiatement alerté les secours. Ces derniers se sont rendus sur place à bord d’un hélicoptère d’Air-Glaciers, engagé par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS 144). Malgré les premiers soins prodigués sur place, les secouristes n’ont pu que constater le décès du parapentiste.

Une enquête a été ouverte conjointement par le Ministère public du Bas-Valais et par la Confédération, afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

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