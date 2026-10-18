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Loin des règles contraignantes de l'Union Européenne
Une entreprise danoise de réacteurs nucléaires veut s'installer en Suisse

La société danoise Copenhagen Atomics prévoit de transférer son siège à Zoug, où elle a déjà enregistré Zug Atomics SA. Elle veut y préparer la production en série de petits réacteurs nucléaires au thorium.
Publié: il y a 16 minutes
Copenhagen Atomics prévoit de transférer son siège de Copenhague dans le canton de Zoug. (image d'illustration)
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

L'entreprise danoise spécialisée dans le nucléaire Copenhagen Atomics prévoit de transférer son siège social à Zoug. La firme entend démarrer la production de réacteurs atomiques au thorium d'ici quelques années.

Les premières étapes d'un déménagement du siège de l'entreprise sont déjà visibles. En mai dernier, le groupe danois a fait enregistrer au registre du commerce une société par actions nommée Zug Atomics SA.

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Le cofondateur de Copenhagen Atomics, Thomas Jam Pedersen, y apparaît comme membre du conseil d'administration. L'entreprise recherche activement plusieurs responsables pour le futur site de Zoug.

L’Union européenne jugée «hostile»

L'Union européenne est «trop réglementée et hostile à l'industrie», a expliqué dans Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung M. Pedersen pour justifier le déménagement en Suisse. Selon lui, ce changement aura lieu indépendamment du résultat de la votation sur la levée de l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse, prévue en février 2027.

Copenhagen Atomics travaille au développement de réacteurs plus petits que les actuels modèles, et qui doivent, un jour, être produits en série. Ces installations fonctionneront principalement au thorium, un matériau radioactif qui produit moins de déchets à longue durée que l'uranium.

Pour la firme danoise, la Suisse n'est pas un terrain inconnu: on sait déjà qu'elle souhaite tester son réacteur en Suisse en collaboration avec l'Institut Paul Scherrer à Villigen (AG). Les autorisations nécessaires pour un premier test sont attendues d'ici 2028.

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