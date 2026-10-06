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Retour ou non du nucléaire
Une coalition s'oppose au projet de nouvelles centrales atomiques

Les Suisses devront voter sur le retour du nucléaire. Une coalition a déposé plus de 131'000 signatures contre la construction de nouvelles centrales, dénonçant des risques majeurs et un coût estimé à 43 milliards de francs.
Publié: il y a 29 minutes
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Une coalition a déposé plus de 131'000 signatures ce mardi à la Chancellerie fédérale.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le retour du nucléaire en Suisse sera soumis au vote populaire. Une coalition a déposé mardi plus de 131'000 signatures pour un référendum contre la construction de nouvelles centrales. Les 131'793 signatures ont été récoltées en l'espace de trois mois, selon le communiqué de la coalition «Non aux nouvelles centrales nucléaires». Celle-ci s'oppose au projet mis sous toit en juin dernier par le Parlement.

Les référendaires estiment qu'un retour au nucléaire exposerait la Suisse à des risques majeurs, à l'instar des catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, et que la question du stockage des déchets radioactifs n'est pas résolue. «Construire de nouvelles centrales, c'est accepter d'accroître ce risque», écrit la coalition.

Une centrale... à 43 milliards?

Les opposants avancent également des arguments financiers, chiffrant le coût d'une nouvelle centrale jusqu'à 43 milliards de francs. Ils estiment en outre que cela renforcerait la dépendance de la Suisse envers les importations d'uranium, notamment de Russie.

Les Chambres fédérales ont accepté lors de la session d'été le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'initiative populaire «Stop au blackout» (De l'électricité pour tous en tout temps). Le projet prévoit de lever l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse.

La coalition «Non aux nouvelles centrales nucléaires» regroupe notamment les Vert-e-s, le PS, le PVL, une partie du Centre et une trentaine d'organisations comme l'ATE, le WWF, Greenpeace, Pro Natura ou Swissolar.

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