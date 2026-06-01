DE
FR

Protection des nouveau-nés
Des virus issus des eaux usées pour lutter contre la méningite

Des scientifiques de l'EPFZ ont découvert un moyen pour diminuer les risques de méningite chez les nouveau-nés. Lors d'un essai sur des souris, ils ont utilisé des phages, des virus provenant des eaux usées de la station d'épuration de l'agglomération de Lucerne.
Publié: 13:00 heures
Les résultats des chercheurs de l'EPFZ ont été publiés dans la revue spécialisée «Nature Communications».
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des chercheurs zurichois et bâlois ont mis au point une nouvelle approche pour protéger les nouveau-nés contre la méningite. Ils ont utilisé des virus présents dans les eaux usées pour éliminer avant qu'elle ne se transmette la bactérie responsable de la maladie.

Le nouveau traitement, qui n'utilise pas d'antibiotiques, combine des virus, un vaccin oral et des bactéries probiotiques, indique lundi l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Une équipe de l'EPFZ et de l'Université de Bâle a isolé les virus nécessaires, appelés phages, provenant des eaux usées de la station d'épuration de l'agglomération de Lucerne.

Le traitement cible la bactérie Escherichia coli de type K1. Naturellement présente dans l'intestin d'un tiers de la population saine, elle peut provoquer de graves méningites si elle est transmise à un nouveau-né lors de l'accouchement.

Bactérie concurrente

Les phages forcent la bactérie E. coli K1 à se défaire de son enveloppe protectrice. L'agent pathogène devient ainsi vulnérable aux anticorps produits dans l'intestin grâce au vaccin oral. Une bactérie concurrente inoffensive finit par évincer dans l'intestin les bactéries E. coli affaiblies.

Lors d'essais menés sur des souris gestantes, le taux de transmission de l'agent pathogène des mères à leurs petits a été réduit de 83% dans le groupe non traité à 23% après l'administration de la nouvelle thérapie. Les résultats ont été publiés dans la revue spécialisée «Nature Communications».

«Notre approche est potentiellement la seule qui puisse être utilisée pour combattre ce pathogène et d'autres sans antibiotiques», déclare Emma Slack, professeure à l'EPFZ, citée dans le communiqué. Les chercheurs souhaitent maintenant développer un traitement pour l'être humain, qui pourrait être administré sous forme de capsule unique.

A lire aussi
L'épidémie de méningite qui sévit au Royaume-Uni peut-elle toucher la Suisse?
Avec vidéo
2 décès et 30 cas confirmés
L'épidémie de méningite qui sévit au Royaume-Uni peut-elle toucher la Suisse?
Trois nouveaux cas de méningite, dont un mortel
Dans le sud de l'Angleterre
Trois nouveaux cas de méningite, dont un mortel
Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus