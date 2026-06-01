Des scientifiques de l'EPFZ ont découvert un moyen pour diminuer les risques de méningite chez les nouveau-nés. Lors d'un essai sur des souris, ils ont utilisé des phages, des virus provenant des eaux usées de la station d'épuration de l'agglomération de Lucerne.

Des virus issus des eaux usées pour lutter contre la méningite

Des virus issus des eaux usées pour lutter contre la méningite

ATS Agence télégraphique suisse

Des chercheurs zurichois et bâlois ont mis au point une nouvelle approche pour protéger les nouveau-nés contre la méningite. Ils ont utilisé des virus présents dans les eaux usées pour éliminer avant qu'elle ne se transmette la bactérie responsable de la maladie.

Le nouveau traitement, qui n'utilise pas d'antibiotiques, combine des virus, un vaccin oral et des bactéries probiotiques, indique lundi l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Une équipe de l'EPFZ et de l'Université de Bâle a isolé les virus nécessaires, appelés phages, provenant des eaux usées de la station d'épuration de l'agglomération de Lucerne.

Le traitement cible la bactérie Escherichia coli de type K1. Naturellement présente dans l'intestin d'un tiers de la population saine, elle peut provoquer de graves méningites si elle est transmise à un nouveau-né lors de l'accouchement.

Bactérie concurrente

Les phages forcent la bactérie E. coli K1 à se défaire de son enveloppe protectrice. L'agent pathogène devient ainsi vulnérable aux anticorps produits dans l'intestin grâce au vaccin oral. Une bactérie concurrente inoffensive finit par évincer dans l'intestin les bactéries E. coli affaiblies.

Lors d'essais menés sur des souris gestantes, le taux de transmission de l'agent pathogène des mères à leurs petits a été réduit de 83% dans le groupe non traité à 23% après l'administration de la nouvelle thérapie. Les résultats ont été publiés dans la revue spécialisée «Nature Communications».

«Notre approche est potentiellement la seule qui puisse être utilisée pour combattre ce pathogène et d'autres sans antibiotiques», déclare Emma Slack, professeure à l'EPFZ, citée dans le communiqué. Les chercheurs souhaitent maintenant développer un traitement pour l'être humain, qui pourrait être administré sous forme de capsule unique.