Au programme de ce mercredi 15 juillet: la crainte d'un fichage après la nasse du No G7, abandonner le Patriot inquiète le DDPS, un quadragénaire jugé pour féminicide à Vevey, un prof soupçonné de vols et, enfin, le lac des Brenets atteint un niveau critique.

Pas de fichage des 549 personnes nassées lors de No G7, assure la police genevoise

Pas de fichage des 549 personnes nassées lors de No G7, assure la police genevoise

ATS Agence télégraphique suisse

Pour bien commencer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un tour d'horizon des actualités suisses à ne pas manquer ce mercredi 15 juillet. C'est parti!

1 La police genevoise écarte un fichage des manifestants de No G7

Selon «Le Courrier«, les 549 personnes nassées le soir de la manifestation No G7 à Genève ne doivent pas s'inquiéter d'un éventuel fichage. Citée dans l'article, la police genevoise explique que les photographies des gens et de leurs cartes d’identité seront détruites au terme de l’enquête. Une trace du contrôle sera toutefois gardée dans la base de données des forces de l’ordre, mais pas de quoi permettre de faire un lien avec la nasse. Face à cette situation, un collectif d'avocats genevois a fait part de sa crainte d'un fichage des activistes. Il estime notamment que la loi laisse trop de latitude aux forces de l’ordre dans le domaine.

2 Le Patriot, enjeu des discussions commerciales avec les USA

Le Département de la défense s'inquiète de l'impact que pourrait avoir l'abandon du système américain de défense aérienne Patriot sur les négociations douanières avec les Etats-Unis. Renoncer à cet achat pourrait entraîner une «perception négative aux Etats-Unis» et influencer la «balance commerciale, qui est un élément déterminant pour les négociations douanières», rapporte la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) en se référant à une note de discussion du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), qui a aussi été transmise à la SRF. Selon ce document, renoncer au système Patriot risquerait d’entraîner une perte comprise entre 500 millions et un milliard de francs. Une annulation du projet est hors de question pour le DDPS. Dans le même temps, Berne espère que l’Allemagne renoncera à ses systèmes au profit de la Suisse. Des résultats devraient être disponibles «probablement après la pause estivale», selon la «NZZ» et la SRF.

3 Féminicide à Vevey: l'accusé risque la perpétuité

Accusé d'avoir violemment tué sa compagne dans son appartement en 2023, un homme de 46 ans doit être jugé mercredi devant le Tribunal criminel d'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey (VD) pour assassinat subsidiairement de meurtre. Ce féminicide – survenu sur fond de jalousie, de possessivité et de divergences sur l'éducation religieuse –, a été instruit par le procureur général du Ministère public vaudois Eric Kaltenrieder, qui avait demandé la semaine dernière 20 ans de réclusion pour le prévenu. Ce dernier, qui a asséné de nombreux coups de couteau à la victime, risque au minimum 5 ans de prison si le meurtre est retenu, contre la réclusion à perpétuité si c'est l'assassinat qui l'est. En audience, l'accusé avait déclaré ne se souvenir de rien.

4 Un enseignant licencié pour des vols à Reconvilier

Un enseignant de l'école secondaire de Reconvilier (BE) a été licencié alors qu'il est soupçonné d'être l'auteur de plusieurs vols de matériel scolaire. La Commission scolaire a envoyé une lettre au début du mois de juillet aux parents des élèves pour les informer de cette décision, écrit le «Journal de Bienne et du Grand Chasseral» (JDJ). Pendant plusieurs années, l'école secondaire de Reconvilier a été le théâtre de vols répétés. Cette situation a conduit au dépôt de plusieurs plaintes pénales et à l'installation d'un climat de tension.

5 Le niveau du lac des Brenets chute encore

Le niveau du lac des Brenets (NE) est tombé à 6,26 mètres en dessous de la normale, indique «ArcInfo». La Compagnie de navigation a dû déplacer son embarcadère de 150 mètres. Les bateaux continuent à circuler, mais l'incertitude règne. Une task-force franco-suisse avait été lancée en 2022 pour se saisir du problème, mais le quotidien neuchâtelois note que les travaux de cette dernière sont au point mort.