Le CEO reste confiant
Malgré la pression, Denner vise une grande expansion en Suisse

L'année dernière, Denner a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 milliards de francs, 0,13% de plus qu'en 2024. Mais le CEO Torsten Friedrich mise sur une croissance ambitieuse du nombre de magasins.
Denner a augmenté son chiffre d'affaires de 0,13% en 2025 pour atteindre 3,9 milliards de francs.
Michael Hotz

Denner traverse actuellement une période délicate. Le discounter suisse subit de plein fouet la stratégie de prix bas menée par sa maison mère Migros. Parallèlement, son concurrent Coop participe lui aussi à la guerre des prix déclenchée par Aldi et Lidl. Cette pression accrue se fait sentir sur les recettes de Denner. L'an dernier, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 milliards de francs, soit une mini-croissance de 0,13% par rapport à 2024, a-t-elle annoncé lundi. En 2023, Denner avait déjà enregistré un chiffre d'affaires de 3,9 milliards de francs.

Le discounter de Migros compte désormais 872 sites en Suisse, soit deux de plus qu'en 2024. Et la croissance du réseau devrait se poursuivre ces prochaines années, à en croire le nouveau CEO Torsten Friedrich, à la tête de Denner depuis janvier 2025: «Nous ne sommes pas encore là où nous voulons être. Notre objectif est d'étendre le réseau de succursales à 1000 sites à moyen terme et de consolider une part de marché de 10%.» Actuellement, Denner affiche une part de marché de 9,1%.

Un salaire plus élevé chez Denner

Torsten Friedrich est passé de Lidl à Denner. Sa mission consiste à redonner au discounter suisse une dynamique de croissance et à toucher davantage de clients. «Ce qui est important pour moi, c'est de ramener Denner dans le regard de la population suisse. Pour cela, nous devons mieux connaître les besoins de nos clients actuels et identifier qui pourraient être nos futurs clients», expliquait-il dans une interview accordée à Blick au printemps dernier.

Les 6530 collaborateurs actuels de Denner peuvent se réjouir. Ils bénéficieront cette année d'une augmentation salariale de 0,3 pour cent. En parallèle, les salaires minimums passeront à 4500 francs par mois.

