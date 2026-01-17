DE
«Nous sommes en rupture de stock»
Les bonbons Haribo disparaissent des rayons à la Coop

Les bonbons Haribo sont devenus une denrée rare dans les Coop, mais il n'y aurait aucun lien avec un éventuel conflit sur les prix. Ces pénuries pourraient être dues à un changement dans la structure de distribution de Haribo en Suisse.
Publié: il y a 56 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
1/5
Selon une porte-parole de la Coop, la rupture de stock n'est pas causée par les négociations en cours sur les prix.
Photo: Sven Thomann
RMS_Portrait_AUTOR_1058.JPG
Ulrich Rotzinger

Qu'ils soient sucrés ou acidulés, les bonbons se font de plus en plus rares dans les rayons de la Coop. C'est notamment le cas dans le méga-supermarché du quartier de Grüze à Winterthour (ZH), l'un des plus grands sites Coop en Suisse. «Nous sommes en rupture de stock», explique une vendeuse aux clients face aux rayons presque vides. Elle les prévient qu'aucun réapprovisionnement n'est prévu.

Même situation en ville de Zurich: les bonbons Haribo, Quaxi, Phantasialand, Pasta Basta et autres sont en pénurie dans les supermarchés Coop. Plusieurs lecteurs nous confirment que les rayons se vident partout en Suisse. A noter que chez son grand concurrent Migros, en revanche, les bonbons Haribo sont toujours là. «La disponibilité est garantie chez nous au niveau national», nous assure une porte-parole. 

Si les rayons de bonbons Haribo se vident actuellement, c'est voulu! Migros, Denner, Coop et d'autres enseignes laissent délibérément leurs rayons vides et suspendent le réapprovisionnement de marchandises auprès de leurs fournisseurs. L'objectif? Faire pression et obtenir des conditions plus avantageuses pendant les négociations de prix. Même les fournisseurs ont rarement recours à cette tactique.

La solution chez Haribo

La grande question est la suivante: Coop et Haribo sont-ils en conflit? «Il n'y a aucun lien entre les rayons vides et les négociations de prix en cours avec Haribo», affirme un porte-parole de Coop. Par principe, l'enseigne ne commente pas les négociations en cours avec ses fournisseurs. Selon le détaillant, la pénurie de Haribo ne touche que «certains points de vente».

De son côté, Haribo dément aussi tout «retrait de produits ou interruption de livraison». «Nous ne rencontrons aucune pénurie de production», écrit un porte-parole de l'entreprise. La disponibilité devrait être rétablie prochainement: «Nous sommes convaincus que nos produits seront de nouveau disponibles en intégralité dans les rayons confiserie de la Coop dès que possible.»

La cause du mystère des rayons vides Haribo pourrait être un changement dans la structure de distribution de son fournisseur suisse. Blick a reçu des indications à ce sujet de sources internes au secteur, mais Coop et Haribo ne confirment pas ces dires.

Le géant de la distribution confirme: «Nous sommes en contact permanent avec nos nombreux fournisseurs, et ce, pour toutes les catégories de produits.» Par conséquent, des ruptures de stock risquent de se produire encore dans les rayons des supermarchés.

