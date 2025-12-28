Coop change sa politique de réduction. Pour les produits alimentaires sur le point de périmer, le détaillant n'accordera plus que 40% de rabais, au lieu de 50%.

Raphael Rauch

Si vous raffolez de bonnes affaires, vous savez peut-être que faire vos courses le soir est une excellente astuce. Quelques heures avant la fermeture, la Coop fixe des réductions de 50% sur ses produits alimentaires. Par exemple, une salade Betty Bossi vous coûte 1,85 franc au lieu de 3,70. Ou encore, les sushis sont à 7,95 francs au lieu de 15,95.

Coop a lancé l'action «Utiliser au lieu de gaspiller» sur ses produits alimentaires sur le point d'expirer, notamment le poisson et la viande. Un filet peut donc vous revenir 10 ou 20 francs moins cher. Si vous avez un petit budget, vous pouvez ainsi vous offrir des aliments d'habitude au-dessus de vos moyens.

Mais ces rabais vont bientôt disparaître. Dès le 6 janvier, Coop n'offrira plus que 40% de rabais au lieu de 50%.

Coop se défend

Coop réagit et dit vouloir agir «de manière encore plus conséquente» contre le gaspillage alimentaire. A l'avenir, les rabais seront accordés plus tôt et non plus seulement quelques heures avant la fermeture du magasin.

Coop refuse de révéler à partir de quand ces 40% de rabais seront accordés à l'avenir: «Dorénavant, ces rabais ne devront pas forcément être appliqués le jour de la dernière heure de vente possible.» Les gérants pourront décider eux-mêmes du moment où ils souhaitent proposer leurs produits.