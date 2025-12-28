DE
FR

Contre le gaspillage alimentaire
Coop décide d'augmenter indirectement le prix des produits alimentaires

Coop change sa politique de réduction. Pour les produits alimentaires sur le point de périmer, le détaillant n'accordera plus que 40% de rabais, au lieu de 50%.
Publié: 15:03 heures
1/6
Les 50% de réduction chez Coop seront bientôt de l'histoire ancienne. Dès le 6 janvier, les rabais ne seront plus que de 40%.
Photo: Raphael Rauch
Raphael_Rauch (1).jpg
Raphael Rauch

Si vous raffolez de bonnes affaires, vous savez peut-être que faire vos courses le soir est une excellente astuce. Quelques heures avant la fermeture, la Coop fixe des réductions de 50% sur ses produits alimentaires. Par exemple, une salade Betty Bossi vous coûte 1,85 franc au lieu de 3,70. Ou encore, les sushis sont à 7,95 francs au lieu de 15,95. 

A lire aussi
Ce qui se cache derrière l'offensive Prix Garantie de Coop
La guerre des promos reprend
Ce qui se cache derrière l'offensive Prix Garantie de Coop
En pleine expansion, Coop prévoit l'ouverture de son 1000e magasin
Au détriment de Migros?
En pleine expansion, Coop prévoit l'ouverture de son 1000e magasin

Coop a lancé l'action «Utiliser au lieu de gaspiller» sur ses produits alimentaires sur le point d'expirer, notamment le poisson et la viande. Un filet peut donc vous revenir 10 ou 20 francs moins cher. Si vous avez un petit budget, vous pouvez ainsi vous offrir des aliments d'habitude au-dessus de vos moyens.

Mais ces rabais vont bientôt disparaître. Dès le 6 janvier, Coop n'offrira plus que 40% de rabais au lieu de 50%. 

Coop se défend

Coop réagit et dit vouloir agir «de manière encore plus conséquente» contre le gaspillage alimentaire. A l'avenir, les rabais seront accordés plus tôt et non plus seulement quelques heures avant la fermeture du magasin.

Coop refuse de révéler à partir de quand ces 40% de rabais seront accordés à l'avenir: «Dorénavant, ces rabais ne devront pas forcément être appliqués le jour de la dernière heure de vente possible.» Les gérants pourront décider eux-mêmes du moment où ils souhaitent proposer leurs produits.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus