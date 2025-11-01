DE
Profiter de la restructuration de Migros
En pleine expansion, Coop prévoit l'ouverture de son 1000e magasin

Coop vise une croissance continue dans le commerce de détail et de gros en Suisse. Le directeur général Philipp Wyss annonce l'ouverture du 1000e magasin en 2025 et souligne les gains de parts de marché, notamment face à Migros.
Publié: il y a 16 minutes
Philipp Wyss estime que Coop a gagné des parts de marché en raison de la restructuration du rival Migros (archives).
Photo: GAETAN BALLY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Coop est sur «la bonne voie» pour enregistrer une croissance dans le commerce de détail et le commerce de gros, déclare le directeur général du groupe Philipp Wyss. La coopérative bâloise entend continuer à s'étendre en Suisse et ouvrir de nouveaux magasins.

«Le secteur alimentaire fonctionne bien depuis des années et nous y gagnons progressivement des parts de marché», ajoute Philipp Wyss dans un entretien diffusé samedi par Le Temps.

Profiter de la restructuration de Migros

Même si l'année en cours n'est pas finie, il constate également un très bon développement dans le non-alimentaire, un secteur «où la concurrence du commerce en ligne est très forte». «Nous avons [...] profité de la restructuration de notre principal concurrent» Migros pour «gagner des parts de marché», précise-t-il.

Malgré un réseau de magasins dense, le directeur de Coop estime qu'il y a encore un potentiel de croissance en Suisse, «car la population augmente». Le détaillant entend donc continuer à en construire. «Notre objectif est d'ouvrir notre 1000e magasin l'année prochaine», annonce-t-il.

Coop possédait à la fin 2024 970 supermarchés et affichait un chiffre d'affaires de 12,1 milliards de francs, rappelle Philipp Wyss. En comparaison, Migros a généré 12,7 milliards de francs de recettes avec 652 enseignes, relève Le Temps.

Développer la vente en ligne

En parallèle à l'ouverture de nouveaux magasins, Coop veut développer la vente en ligne et connecter les deux. «Cette combinaison des deux canaux est cruciale», assure son directeur. «Nous avons constaté que les meilleurs clients 'online' et 'off line' sont les mêmes».

Du côté des acquisitions, le groupe est à l'affût, «mais le marché est assez sec», souligne le responsable. Une croissance dans tous les segments de prix reste donc la priorité, ajoute-t-il.

